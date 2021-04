PSG-Bayern, le film de 22 minutes: images exclusives d'une qualification légendaire

Face au Bayern Munich, son bourreau en finale la saison dernière, le PSG est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, malgré sa défaite (1-0) en quart de finale retour mardi soir. RMC Sport vous propose en exclusivité un film exceptionnel de cette rencontre, avec 22 minutes d'images fortes et inédites.

Ce fut un match étouffant. Avec un dernier quart d’heure irrespirable. Mais ils ont tenu bon, jusqu’au bout. Après avoir sorti le FC Barcelone en huitièmes, les joueurs du PSG sont parvenus à éliminer le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Héroïques à l’aller avec une victoire 3-2 en terre allemande, Kylian Mbappé et sa bande ont parfois souffert et tremblé lors du match retour disputé mardi au Parc des Princes. Mais ils ont surtout été solidaires et déterminés, ne cédant qu’une seule fois sur le but de leur ancien partenaire Eric Maxim Choupo-Moting en première période.

Revivez PSG-Bayern avec le film de RMC Sport (ci-dessus)

Les petites histoires dans la grande

Neymar et Paredes explosent de joie devant Kimmich © RMC Sport

Battus 1-0 malgré plusieurs opportunités, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont arrachés pour composter leur billet pour le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. En prenant au passage une belle revanche sur leurs bourreaux de la précédente édition.

Le club de la capitale retrouvera au prochain tour le Manchester City de Pep Guardiola et Kevin De Bruyne. Encore un choc. Encore deux batailles à mener (match aller le 28 avril et retour le 4 mai) pour gagner le droit de disputer une nouvelle finale.

Quand Pochettino remet Flick à sa place

Mauricio Pochettino et Hans Flick pendant PSG-Bayern © RMC Sport

En attendant ces nouveaux rendez-vous, RMC Sport vous propose en exclusivité un film exceptionnel de 22 minutes sur cette qualification légendaire du PSG (à découvrir dans la vidéo ci-dessus). Un document à savourer avec des images marquantes et inédites. Ce film, c'est aussi l'occasion de voir ou revoir les petites histoires dans la grande. Comme cette explication au bord du terrain entre Mauricio Pochettino et Hansi Flick, avec un certain recadrage de la part du technicien argentin. Ou cet agacement répété d'un Joshua Kimmich pour une fois décevant.

A voir aussi, cette joie libératrice et très démonstrative de Neymar au coup de sifflet final, sous tous les angles, avec des mots qu'on qualifiera de "fleuris" pour symboliser le soulagement des troupes parisiennes. Les prestations XXL de Danilo Pereira et Idrissa Gueye sont aussi mises en avant. Ce film, c’est tout simplement l’occasion de revivre ce soir du 13 avril 2021. Le soir où les Parisiens ont dit "non!" 22 minutes d'ans l'histoire.