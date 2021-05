Argentine: le joli but de Thiago Almada, le milieu de Velez qui a donné son accord à l’OM

Auteur du 5eme but de Velez Sarsfield, le milieu de terrain, Thiago Almada, a participé à la large victoire de son équipe 5-0 face à Gimnasia samedi lors de ce match de la Coupe de la Ligue argentine. Selon nos informations, le joueur de 20 ans a donné son accord de principe à l’Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli n’avait pas besoin de revoir à l’œuvre Thiago Almada pour en penser le plus grand bien. Samedi, il n’aura néanmoins pas échappé au coach de l’OM que le jeune milieu de terrain argentin a encore brillé, inscrivant un très joli but avec Velez Sarsfield. Opposé en Coupe de la Ligue à Gimnasia, le club qui était entraîné par Diego Maradona, le milieu de terrain de 20 ans est entré en cours de match à l’heure de jeu. D’une somptueuse frappe du pied droit en pleine lucarne, il a inscrit le 5eme et dernier but de la formation de Buenos Aires, victorieuse 5-0.

>> Les infos mercato en direct

Sampaoli est sous le charme

Selon nos informations, Thiago Almada a donné son accord de principe pour rejoindre l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Un accord a été trouvé pour un contrat de cinq ans. Vélez Sarsfield réclame 15 millions d’euros pour sa pépite. Interrogé il y a une semaine sur Almada, Jorge Sampaoli s’était montré très élogieux à son égard.

"Je le connais très bien, on a une très bonne relation. Il est en pleine croissance avec un grand avenir. C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive. C’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. C'est un joueur qui est très bien valorisé, c'est une promesse. Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important. C'est une analyse que je base sur ce que j'ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel."