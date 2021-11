ASSE: Caïazzo pousse la piste d’un fonds russe pour le rachat, en visite à Geoffroy-Guichard

Selon L’Equipe et Le Progrès, des représentants d’un fonds d’investissement lié au milliardaire russe Sergei Lomakin ont assisté au match ASSE-PSG ce dimanche et s’intéresseraient au rachat du club stéphanois.

Roland Romeyer, président du directoire de l’AS Saint-Etienne, ne s’est pas déplacé seul à Geoffroy-Guichard, mais plutôt sous bonne escorte, pour la réception du PSG ce dimanche. D’après L’Equipe et le journal local Le Progrès, l’ancien international espagnol Michel Salgado a emboîté le pas du dirigeant stéphanois dans la cour d’honneur du stade.

Et il n’était pas seul. Venu en tant que conseiller sportif du fonds Total Sports Investments, Salgado s’est rendu au match face au Paris Saint-Germain (victoire 3-1 des Parisiens sous la neige) accompagné de tout le board de cette entreprise domiciliée à Londres, à commencer par Roman Dubov, son président (russe) depuis 2010.

La raison ? Total Sports Investments, dont il faudra rigoureusement vérifier le dossier, s’intéresserait au rachat des Verts. Et ce serait la piste déjà évoquée d’un milliardaire russe, poussée par Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l'ASSE. Il s’agit de Sergei Lomakin, à la tête d’une fortune estimée à trois milliards de dollars selon Forbes. Total Sports Investments s’appuie sur les fonds de Lomakin et possède plusieurs clubs en Europe, dont un à Chypre (Pafos).

Des ombres sur le CV...

Lomakin possède également un club de 3e division russe, le FC Rodina Moscou. En Lettonie, où il détient un autre club, il semble être devenu persona non grata en 2020, selon des informations qui circulent sur la toile. D'autres, également rapidement accessibles, avancent que l'homme d'affaires aurait perdu la nationalité chypriote. Bref, le potentiel acheteur de l'ASSE traîne aussi quelques casseroles...

Cela interpelle d'autant plus que l'historique de Roman Dubov, le président de Total Sports Investments, est lesté d'un lourd passif dans le milieu du football. C’est lui qui avait fait l'acquisition du club de Portsmouth, alors en Championship (D2 anglaise), le 1er juin 2011. Huit mois plus tard, "Pompey", comme on le surnomme, avait été placé en redressement judiciaire et pénalisé de dix points de retrait. Le club de Portsmouth avait été abandonné en D4 avant d'être racheté par ses fans, en 2013.

Ces dernières semaines, un dossier semblait être en pole position pour le rachat de Saint-Etienne, celui d’un projet de reprise porté par une société d’entertainment sportif suisse, appuyé par un fonds d’investissement américain, et porté par Jean-Michel Roussier, avec la bénédiction de Roland Romeyer. Mandaté par l'ASSE pour la vente du club, KPMG avait fini par retoquer officiellement l'ensemble des dossiers reçus, aucun ne présentant "les garanties juridiques et financières suffisantes".

Le jour de la publication du communiqué faisant état de la situation, l'ASSE s'était en revanche félicitée que de nouveaux candidats se soient présentés avec des dossiers correspondant aux critères demandés. La résonance historique de Saint-Etienne attire, mais gare aux mauvaises surprises.