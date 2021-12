Ligue 1: "en convalescence", Saint-Etienne a "la qualité pour se maintenir" selon Sablé

En déplacement à Reims ce samedi, Saint-Etienne s'est incliné pour la quatrième fois de suite (2-0) en Ligue 1. Après 18 journées, les Verts ne comptent que 12 points et restent à la dernière place du classement. Pour autant, Julien Sablé, entraîneur par intérim après le départ de Claude Puel, assure que son groupe a "la qualité pour se maintenir".

Le départ de Claude Puel n'aura pas provoqué d'électrochoc. Installé par intérim sur le banc de Saint-Etienne, Julien Sablé a constaté, impuissant, à la défaite de Saint-Etienne ce samedi en déplacement à Reims (2-0), pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. L'ASSE reste bon dernier au classement, avec 12 unités.

Outre la défaite, les Verts ont perdu aussi leur gardien Etienne Green, blessé au cours de la partie. L'équipe de Julien Sablé n'a pas cadré la moindre frappe au cours des 90 minutes et a terminé à 10, après l'expulsion de Denis Bouanga. "Saint-Etienne est en grande difficulté et en danger. Je suis très triste par rapport à l'investissement des garçons, qui à ce jour, n'ont jamais lâché, a tenté de positiver Julien Sablé en conférence d'après-match. Je suis déçu de la première période parce que ce n'est pas ce qui a été mis en place. Ils ont été pris par l'enjeu, crispés, mais aussi par la qualité de Reims qui nous a fait mal d'entrée, nous étouffant. On a mis du temps à répondre. On avait mis des choses en place sur le pressing et le contre-pressing, avec des joueurs qui sont capables de faire mieux. C'est là où on voit le manque de confiance."

"Je ne vais pas accabler ce groupe"

Reims a ouvert le score en première période grâce à El Bilal Touré, transformant son penalty (23e). Réduits à 10 avant la pause, les Verts ont concédé le deuxième but en fin de match, marqué par le jeune Nathanaël Mbuku. "La deuxième période est plus conforme à ce qu'on peut attendre, même à 10 contre 11. Je ne vais pas accabler ce groupe, il y a 50 points en jeu encore et il y a un grand club en danger, a indiqué l'intérimaire Julien Sablé, qui avait déjà occupé ce poste en 2017, après la démission d'oScar Garcia. On ne lâchera jamais rien, c'est dans l'ADN de ce club."

La semaine prochaine, Saint-Etienne ne devra pas tomber dans le piège lors de son 32e de finale de Coupe de France, opposé au voisin de Lyon - La Duchère. Puis, l'année civile se terminera le 22 décembre prochain avec la réception de Nantes en Ligue 1, pour tenter d'inverser la situation, avec quatre défaites de rang lors des derniers matchs. "On est en convalescence, ce n'est pas un changement d'entraîneur ou de système, il faut trouver de la solidité et de la sérénité. Ce groupe a la qualité pour se maintenir", a estimé Julien Sablé, qui a changé de capitaine pour rappel cette semaine, en nommant Wahbi Khazri, en remplacement de Mahdi Camara.