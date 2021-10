Ligue Europa: Toko Ekambi en feu, Cherki décisif... le film d'OL-Bröndby

Découvrez le film RMC Sport de la victoire de l'OL face aux Danois de Bröndby (3-0), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Un film de dix minutes pour revivre cette soirée marquée par la prestation XXL de Karl Toko Ekambi.

Une démonstration. Porté par un grand Karl Toko Ekambi, l’OL s’est baladé jeudi soir au Groupama Stadium face aux Danois de Bröndby (3-0), pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Déjà tombeurs des Glasgow Rangers (2-0) de Steven Gerrard en ouverture de la compétition, les Gones occupent la première place de leur groupe, celle qui permet de se qualifier directement pour les huitièmes de finale sans passer par des barrages. Ils tenteront de conforter ce statut le 21 octobre avec un déplacement sur le terrain du Sparta Prague, avant d’attaquer la phase retour.

Toko Ekambi en feu

En l’absence de Moussa Dembélé, touché au péroné et absent quelques semaines, c’est donc Toko Ekambi qui a pris ses responsabilités. C’est lui qui a donné l’avantage aux siens sur un joli service de Lucas Paqueta (64e). Il a doublé la marque sept minutes plus tard en reprenant un centre en retrait de Rayan Cherki, dévié par le gardien Mads Hermansen (71e). Houssem Aouar a porté le score à 3-0, bien trouvé par Toko Ekambi (86e). Cette belle soirée lyonnaise, RMC Sport vous la fait revivre avec un film de dix minutes à découvrir dans la vidéo ci-dessus. L'occasion de voir ou revoir les images les plus marquantes de ce succès.

"Beaucoup de choses m'ont plu, a souligné après la rencontre Peter Bosz. Nous avons joué une fois de plus ensemble. Nous avons bien démarré, c'est vrai mais il y a encore quatre matchs à jouer. Le prochain contre le Sparta Prague sera le plus important." Avant de se rendre en République tchèque, les Lyonnais ont deux rendez-vous très importants en Ligue 1 : d’abord le derby ce dimanche soir contre Saint-Etienne, puis la réception de Monaco le 16 octobre après la trêve internationale.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le meilleur de la Ligue des champions et la Ligue Europa