Saint-Etienne: le candidat au rachat a aussi travaillé avec l’OL

Selon Le Progrès, Norodom Ravichak, le prince cambodgien qui souhaite racheter Saint-Etienne, a noué des contacts avec l’OL, le grand rival, en 2020 pour un partenariat avec l’académie du club.

En semaine de derby, l’histoire est cocasse. Candidat au rachat de Saint-Etienne, le prince cambodgien Norodom Ravichak (47 ans) a aussi récemment discuté avec le grand rival lyonnais. Selon Le Progrès, le neveu de l’actuel roi du Cambodge avait noué des contacts avec Jean-Michel Aulas, président lyonnais en janvier 2020 et "préparé le terrain pour un partenariat majeur avec l’académie lyonnaise".

Le dirigeant rhodanien aurait alors salué "la connaissance du foot exemplaire et une volonté hors du commun de promouvoir le football". Les échanges se seraient même intensifiés entre Ravichak et les représentants de l’académie pour développer ce partenariat mais aussi mettre en place un gros projet de développement au Cambodge.

L'accès à la "data-room" bloqué

Le quotidien régional précise que les liens se sont finalement distendus. Les dirigeants lyonnais se seraient montrés surpris de voir son nom réapparaître du côté du rival stéphanois. Malgré cela, il n’aurait pas abandonné son projet de partenariat avec Lyon. Du côté de Saint-Etienne, la candidature de Ravichak pour le rachat ne serait pas considérée comme sérieuse à l’heure actuelle, même si un dépôt de garantie de 100 millions d'euros a été déposé auprès du cabinet de conseil KPMG. Mais le cabinet d'audit anglo-néerlandais lui aurait bloqué l'accès à la "data room".

La semaine dernière, Ravichak confiait sa grande motivation sur le rachat sur RFI. "Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Etienne", confiait-il. Le prince cambodgien avait promis de s’investir à long terme dans ce projet, accompagné de "partenaires solides" qu’il présentera "le moment venu". "Si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint Etienne de retrouver sa splendeur." Sur le terrain, les Verts sont en très grande difficulté avec une dernière place, aucune victoire et cinq défaites de suite. Ils reçoivent Lyon, dimanche (20h45, 9e journée de Ligue 1) dans une situation périlleuse.