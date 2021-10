ASSE-OL: Lopes prend son premier carton rouge en Ligue 1

Après avoir commis une main hors de sa surface, Anthony Lopes a reçu un carton rouge dans le derby entre l'ASSE et l'OL ce dimanche (1-1). La première exclusion du Portugais en Ligue 1.

L'action aura permis de relancer le suspense et l'ASSE dans une fin de derby pluvieuse et électrique (1-1). Alors que l'OL menait d'un but depuis la réalisation de Houssem Aouar avant la pause, célébrée comme il se doit face à l'éternel ennemi, son gardien Anthony Lopes n'a pas pu terminer le match, sur une sortie hors de sa surface manquée.

Parfaitement lancé dans la profondeur, Denis Bouanga s'est présenté face à Anthony Lopes à une trentaine de mètres du but lyonnais. Le Portugais a eu le mauvais réflexe d'écarter son bras gauche, stoppant clairement l'action de but. Après avoir été appelé par le VAR et avoir rapidement visionné les images, M. Letexier n'a pas eu d'autre choix que d'exclure le gardien lyonnais, qui a reçu à cette occasion le premier carton rouge de sa carrière en Ligue 1, à 31 ans.

Baptême de feu pour Pollersbeck

Anthony Lopes est devenu à cette occasion le premier gardien lyonnais exclu dans le derby depuis Rémy Vercoutre en septembre 2010. En infériorité numérique, l'OL a cru tenir sa victoire mais une main, encore une, de Jason Denayer dans la surface a offert un penalty à Wahbi Khazri, qui n'a pas laissé passer sa chance devant Julian Pollersbeck, pour égaliser. Pour son premier match de Ligue 1, le gardien allemand a été plongé dans le grand bain, dans la furie de Goeffroy-Guichard et sous une pluie de fumigènes. Il devrait avoir plus de temps pour préparer sa deuxième apparition sous le maillot lyonnais, après la trêve, compte tenu de la suspension à venir d'Anthony Lopes.