ASSE-OM, les compos: Payet en pointe, la surprise Harit

Jorge Sampaoli recompose son attaque. Privé d'Arek Milik, revenu blessé de sélection, l'entraîneur de l'OM a décidé de titulariser Dimitri Payet en pointe d'un 4-3-3. Le Réunionais est soutenu par Bamba Dieng et Gerson sur les ailes, ainsi qu'Amine Harit dans l'axe. Au milieu, pas de grosse surprise, avec la présence du duo Guendouzi-Kamara, devant une défense centrale composée de William Saliba et Duje Caleta-Car. En l'absence de Luan Peres (suspendu), Sead Kolasinac débutera au poste de latéral gauche.

La composition de l'OM

Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac – Kamara - Dieng, Guendouzi, Harit, Gerson - Payet

Le banc marseillais

Mandanda, Lirola, Targhalline, Gueye, Benyahia, Ünder, Ben Seghir, Luis Henrique, Bakambu.

La stabilité à Saint-Etienne

Du côté de l'ASSE, Pascal Dupraz fait confiance à sa défense à trois composée de Camara, Mangala et Nadé. Thioub et Kolodziejczak seront chargés d'animer les ailes et apporter du soutien au trio Bouanga-Boudebouz-Nordin. Futur adversaire des Bleus à la Coupe du monde, Wahbi Khazri est blessé et ne jouera pas face à l'OM.

La composition de l'ASSE

Bernardoni - Camara, Mangala, Nadé - Thioub, Gourna-Douath, Youssouf - Kolodziejczak - Bouanga, Boudebouz, Nordin.

Le banc stéphanois

Green, Moukoudi, Gabriel Silva, Diousse, Aouchiche, B. Sako, Crivelli, Dieye, Rivera.