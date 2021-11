ASSE-PSG: avec Ramos, Paris fait le job mais s’inquiète pour Neymar

Sous la neige et avec Sergio Ramos, auteur de sa première apparition avec Paris, le PSG a peiné mais a fini par battre l’AS Saint-Etienne 3-1 ce dimanche au stade Geoffroy-Guichard pour le compte de la 15eme journée de Ligue 1. Mais Neymar est sorti sur une civière, blessé à la cheville gauche.

Le PSG entre satisfaction et inquiétude. Si le PSG a fait le job en s’imposant 3-1 à Saint-Etienne grâce à un doublé de Marquinhos et un but Di Maria, à chaque fois servis par Lionel Messi, auteur de trois passes décisives, si Sergio Ramos, titulaire dans le Chaudron, a réalisé une première apparition solide et prometteuse sous la neige, le PSG a peut-être perdu Neymar pour plusieurs semaines.

En fin de rencontre, le Brésilien s’est mal réceptionné sur un tacle de Maçon au milieu de terrain. Sa cheville gauche a bien tourné. En larmes, "Ney" a quitté Geoffroy-Guichard sur une civière. Une grosse tuile qui n’empêche pas les Parisiens de consolider leur avance en tête du championnat un déplacement à Nice mercredi. Les Verts, qui restaient sur quatre matchs sans défaite, pointent désormais à la 20e et dernière place.

Trois passes décisives pour Messi

La première période débute avec des histoires de VAR. Dès l’entame, Neymar se voit d’abord accordé puis refusé un but pour une position de hors (5e). Pour les Verts, c’est l’inverse. Denis Bouaga fait trembler les filets. Son but est refusé par l’arbitre Jérôme Brisard avant d’être finalement validé par la VAR (1-0, 24e).

Cueillis à froid, les Parisiens réagissent mais se heurtent à un Etienne Green en état de grâce avant la pause. En une poignée de minutes, le jeune portier britannique (21 ans) repousse trois assauts successifs de Neymar et Mbappé avant le tournant du match, l’expulsion de Timothée Kolodziejczak. Le défenseur des Verts écope d’un carton rouge pour une faute sur Mbappé qui filait vers le but stéphanois. Une double peine pour l’ASSE puisque Marquinhos égalise en catapultant le ballon de la tête au fond des filets sur le coup franc tiré par Lionel Messi juste avant la pause (45e+1).

Neymar sort sur civière en larmes

Au retour des vestiaires, le PSG pousse mais se heurte au bloc stéphanois ou pèche par maladresse, à l’image de ce double-raté de Neymar et Messi (69e). Comme souvent cette saison, la formation de Pochettino finit par trouver la faille. Pourtant très maladroit ce dimanche, Lionel Messi offre un caviar à Di Maria (78e) puis un autre à Marquinhos (90e), auteur d’un doublé chez les Verts. Mais ce succès logique n’occultera pas la blessure à la cheville de Neymar. Car la crainte de voir le PSG basculer en 2022 sans sa star brésilienne est grande.