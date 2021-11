PSG: sorti sur civière, Neymar gravement blessé contre Saint-Etienne ?

Neymar a été évacué sur civière à la 85e minute du match contre Saint-Etienne dimanche -3-1). Touché à la cheville, le Brésilien semblait beaucoup souffrir.

La rencontre des Parisiens face à Saint-Etienne dimanche après-midi était déjà poussive (3-1) et la blessure de Neymar à la 85e minute est venue ternir un peu plus le tableau.

Après un duel avec Yvann Maçon, le Brésilien est retombé sur la jambe du Stéphanois. Sa cheville s’est tordue et le Parisien s’est aussitôt effondré au sol. Le Brésilien semblait beaucoup souffrir, a tout de suite fait signe aux soigneurs et a été évacué sur civière. Des images inquiétantes pour l’attaquant et pour la suite de la saison du PSG.

Neymar blessé contre Saint-Etienne © Capture écran