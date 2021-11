ASSE-PSG: Khazri "s’en fout carrément" de la prestation de Ramos

Après la défaite de Saint-Etienne face au PSG, ce dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-3), Wahbi Khazri a été interrogé sur la grande première de Sergio Ramos dans le championnat de France. Et la réponse de l’attaquant des Verts a été assez cinglante...

Il a vite appris à faire sa connaissance. Entre théâtre et virilité. Lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Saint-Etienne, ce dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-3), Wahbi Khazri s’est accroché avec Sergio Ramos. En seconde période, l’attaquant des Verts a reproché au défenseur parisien de lui avoir donné un coup par derrière. Khazri s’est retrouvé au sol, sous le regard surpris et agacé de Ramos. L’arbitre a convoqué les deux joueurs, qui se sont expliqués avec de grands gestes, pour leur demander de se calmer. Sans leur donner de carton.

Après la rencontre, le buteur tunisien a été interrogé sur la grande première de Ramos dans le championnat de France. Et sa réponse a été assez cash. "Franchement, je m’en fous, mais carrément, a lâché Khazri. J’essaye déjà de me concentrer sur moi-même et mon jeu, qui est aussi compliqué déjà. Et je vous laisse vous juger ses performances et son jeu à lui."

Ramos: "Je me sens bien avec mes coéquipiers"

Pour son baptême tant attendu, Sergio Ramos a montré de très belles choses à Geoffroy-Guichard. Alors qu’il n’avait plus disputé le moindre match professionnel depuis le printemps dernier, l’Espagnol de 35 ans a livré une partition solide aux côtés de Marquinhos. Avec son expérience, sa grinta et son sens du placement, il a rarement été pris en défaut par les attaquants adverses. Sa qualité technique a également fait beaucoup de bien à la relance. C’est d’ailleurs le Parisien qui a tenté (101) et réussi (95) le plus de passes dans cette rencontre.

"C'est important pour moi d'avoir contribué à aider l'équipe, d'être ici avec le groupe et d'avoir joué 90 minutes, a réagi le champion du monde 2010 sur le site du PSG. On a fait une bonne performance, on a remporté les 3 points et on repart avec la victoire. On doit poursuivre sur cette voie et continuer à travailler. Je me sens bien sur le terrain avec mes coéquipiers. Tout s'est bien passé dans ce premier match, avec le temps on va apprendre à se connaître encore davantage et cela va nous donner encore plus de force."