ASSE-PSG: Neymar pourrait être absent six semaines

Après sa sortie sur blessure à Saint-Etienne, ce dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-3), Neymar pourrait être éloigné des terrains durant un mois et demi. Les premiers examens passés par le n°10 du PSG font état d’une grosse entorse.

Peut-être un peu plus de peur que de mal. Neymar s’est blessé à la cheville gauche durant la victoire du PSG à Saint-Etienne, ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-3). Il va passer des examens ce lundi qui détermineront la nature exacte de sa blessure (fracture ou non, notamment), mais les premiers examens sur place du staff médical font état d’une grosse entorse. Un diagnostic qui pourrait accoucher d’une indisponibilité d’environ six semaines. A condition qu’il se confirme lors des prochains examens prévus ce lundi, une fois que la cheville aura refroidi.

Un retour mi-janvier?

Si c'est le cas, le "Ney" pourrait revenir aux affaires la semaine du 10 janvier 2022. Il manquerait alors sept rencontres: cinq en Ligue 1 (Nice, Lens, Monaco, Lorient, Lyon), une en Ligue des champions (Bruges) et une en Coupe de France. Sachant que le choc sur la pelouse de l'OL aura lieu le 9 janvier, dans pile six semaines.

Alors qu'il ne restait que quelques minutes à jouer contre l'ASSE, Neymar s’est tordu la cheville de manière spectaculaire sur la pelouse enneigée de Geoffroy-Guichard. L’international brésilien (116 sélections, 70 buts), qui est mal retombé sur le pied d'Yvan Maçon, a quitté le terrain sur civière. De quoi redouter une blessure sérieuse, d’autant que le n°10 collectionne les séjours à l’infirmerie depuis son arrivée à l’été 2017.

"Je reviendrai plus fort"

Après avoir quitté le stade en s’aidant de béquilles, le dribbleur de 29 ans a posté un message combatif sur les réseaux. "Il faut récupérer. Malheureusement, ces choses font partie de la vie d'un athlète. C'est ce que tu as, il faut relever la tête, c'est parti. Je reviendrai plus fort." Interrogé sur Amazon Prime Vidéo, Mauricio Pochettino n’a pas masqué son inquiétude au coup de sifflet final: "Il va falloir voir ça demain mais à la télévision, les images sont impressionnantes, a commenté le coach du PSG. J'espère que ce n'est pas un gros problème et qu'il sera rapidement de retour avec l'équipe. Mais l’action n’est pas belle."