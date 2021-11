PSG: la triste série de blessures de Neymar s'allonge encore

Sorti sur civière, Neymar semble s'être salement amoché la cheville gauche ce dimanche, lors du succès du PSG à Saint-Etienne (3-1) pour la 15e journée de Ligue 1. Et c'est loin d'être la première blessure du Brésilien à Paris.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2013, Neymar a connu une première saison marquée par quelques pépins physiques, accompagnés de critiques sur son adaptation jugée pas assez rapide pour un joueur venu avec le statut de mégastar en puissance. Le premier problème notable arrive en janvier 2014, lors d'un match de Coupe du Roi contre Getafe. La cheville droite est touchée et le joueur en a pour un mois. En avril, c'est le pied gauche avec une grosse contusion et un oedème. Il faudra environ quatre semaines pour le revoir sur les terrain.

Neymar blessé contre Saint-Etienne © Capture écran

Au Barça, les premiers pépins et la blessure traumatisante du Mondial

Mais la première grosse blessure qui a marqué la carrière, et le moral, de l'attaquant, est intervenue à la Coupe du monde 2014, dans son pays. Enorme pour sauver la mise d'un Brésil pas vraiment étincelant, Neymar se blesse aux vertèbres après un coup dans le dos du Colombien Juan Camilo Zúñiga en quarts de finale. Les larmes du joueur en disaient long sur sa douleur et sa frayeur. On apprendra plus tard qu'à quelques centimètres près, sa carrière aurait pu s'achever.

Il fait finalement son retour sur les pelouses en août avec le Barça. Hormis une petite alerte à la cheville en août, Neymar sera très épargné lors de la saison 2014-2015, date du dernier sacre du club en Ligue des champions.

Tout bascule au PSG, en février 2018

Entre 2015 et 2017, les quelques soucis physiques sont superficiels et d'ordre musculaire, ses absences sont donc limitées. On pense alors le joueur sur une bonne lancée: studieux, affûté, il est moins fringant en club mais fait le travail et tient sa place. En 2017, il débarque au PSG à la surprise générale, après paiement de clause libératoire de 222 millions d'euros. Tout bascule... y compris sur le plan physique.

Les premières alertes parisiennes sont musculaires et donc plutôt bénignes, en septembre et novembre, avec quelques jours d'absence à la clé à chaque fois. Mais le 25 février 2018, tout bascule. Dans le Classique contre l'OM au Parc des Princes, Neymar se blesse lourdement. Le verdict tombe: fracture du cinquième métatarsien du pied droit. On apprendra même plus tard qu'il y avait aussi une rupture du ligament de la cheville. Autant dire qu'on est sur une entorse XXL avec de lourdes complications, qui le contraint à l'opération. Il est absent durant 90 jours et manque 16 matchs toutes compétitions confondues. Il revient en juin... avec le Brésil, face à la Croatie, en match de préparation au Mondial.

La rechute inquiétante en 2019

La saison suivante aura plus ou moins le même visage: quelques ennuis musculaires et surtout, le 24 janvier 2019, une lourde rechute en Coupe de France contre Strasbourg. Près d'un an après son entorse de la cheville, le métatarse du pied droit est de nouveau touché, avec une nouvelle fracture. La durée de son indisponibilité est à peu près similaire: 85 jours et 18 matchs ratés. Il manque notamment l'élimination du PSG en Ligue des champions par l'équipe bis de Manchester United.

Juin 2019, il subit une rupture des ligaments de la cheville... droite encore, en amical avec la Seleçao face au Qatar, qui le contraint à déclarer forfait pour la Copa America. Il reprend l'entraînement collectif deux mois et demi plus tard. En octobre, nouvelle tuile, musculaire cette fois, avec les ischio-jambiers qui sifflent et lui valent plus d'un mois d'absence.

Soucis musculaires et la cheville, encore

Neymar © RMC Sport

La saison dernière, les adducteurs l'éloignent des terrains près de trois semaines entre octobre et novembre. A cela s'ajoute un souci à la cheville sur un tacle de Thiago Mendes contre l'OL: entorse et os touché, cette fois c'est à gauche, comme ce dimanche à Saint-Etienne. Out un mois. En 2021, la tendance était de nouveau musculaire avec notamment les adducteurs en février-mars, avant le Barça-PSG. Evidemment il est forfait.

La liste est longue, donc. Et la dernière blessure, ce dimanche, arrive alors que le début de l'exercice 2021-2022 de Neymar avait de quoi inquiéter, en raison de son manque de forme évident. Un point plus positif cette fois: c'est la cheville gauche, la moins durement touchée des deux jusque-là.