Auxerre: David Wantier arrive comme conseiller du recrutement

L'AJ Auxerre poursuit la réorganisation dans son organigramme. Comme indiqué par l'Equipe, et confirmé par RMC Sport, David Wantier va conseiller l'AJA dans le recrutement. L'ancien de l'ASSE ne sera néanmoins pas salarié par le club. Il s'agit d'une mission. Il a rencontré le président James Zhou le mois dernier et a des attaches familiales avec Auxerre.

Une expérience de 5 ans à l'ASSE

Son but: faire maintenir le club en Ligue 1. Il était d'ailleurs déjà impliqué dans le transfert de Mbaye Niang. Chargé du recrutement de l'ASSE entre 2015 et 2020, David Wantier avait été licencié. Plus de deux ans après cette expérience, il va ainsi retrouver un club qui est remonté cette saison en Ligue 1. Après 14 journées, Auxerre se classe à la 15e place du championnat avec 13 unités.

En ce début de saison, l'AJ Auxerre a déjà changé son entraîneur avec Jean-Marc Furlan qui a été remplacé par Christophe Pélissier le 26 octobre dernier. L'homme qui a permis à l'AJA de réintégrer l'élite avait été mis à pied après une rencontre contre Clermont, où il s'était distingué d'un doigt d'honneur.

Avant la coupure imposée par la Coupe du monde, l'AJ Auxerre se déplacera dimanche (13h) au Parc des Princes pour défier le PSG.