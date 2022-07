Dans un entretien à l'Equipe ce samedi, Benoît Costil a abordé son avenir en équipe de France, en parallèle de son arrivée à Auxerre, où il compte bien jouer. Le portier de 35 ans ne pense pas forcément au rôle de troisième gardien pour la Coupe du monde au Qatar.

Sauf blessure, Hugo Lloris et Mike Maignan semblent indiscutables aux yeux de Didier Deschamps pour les deux premières places au poste de gardien de but pour la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu en cette fin d'année 2022. Le suspense est plus présent pour le rôle du troisième portier, avec plusieurs joueurs convoqués ces derniers mois, dont Benoît Costil (1 sélection).

S'il a connu une saison cauchemardesque avec Bordeaux, Costil a ajouté la Ligue des nations à son palmarès en octobre dernier, son seul et unique titre avec les Bleus. Après son départ des Girondins, le gardien de 35 ans a rebondi à Auxerre, qui a retrouvé sa place dans l'élite. De quoi avoir l'ambition d'être titulaire et de prétendre à la dernière place au poste de gardien pour le prochain mondial? "Très honnêtement, c'était encore un objectif à l’automne dernier. Aujourd’hui, je n’y pense pas, a indiqué l'intéressé dans un entretien à l'Equipe ce samedi. J’espère pouvoir y repenser à un moment mais il faut reconnaître que j’en suis loin."

"Je ne pouvais pas prétendre à avoir un club pour jouer les six premières places"

En conflit avec les Ultras à Bordeaux, Benoît Costil a été mis en concurrence avec Gaëtan Poussin. Cette fois, il va devoir composer avec Donovan Léon, titulaire l'an passé avec l'AJA. Costil vient "pour jouer", lui qui a refusé des offres pour être numéro 2. "J'avais simplement besoin d’arriver dans un club comme Auxerre. Honnêtement, je ne pouvais pas prétendre à avoir un club pour jouer les six premières places", a estimé celui qui ne veut plus parler de son aventure girondine.

"Je suis vraiment ambitieux, j’ai l’envie de performer et j’ai toujours été un outsider chez les Bleus, a ajouté Costil, sur son parcours en sélection. Au final, pendant sept ans, j’ai réussi à pointer le bout de mon nez en sélection. Si je peux le refaire, ce sera avec grand plaisir."

Lors du dernier rassemblement, Alphonse Aréola, champion du monde 2018, occupait le rôle de troisième gardien, Ancien numéro deux, Steve Mandanda n'a pas fait non plus une croix sur les Bleus et sera, de par son expérience, aussi un candidat au poste. Pour Benoît Costil, il s'agira avant tout ces prochaines semaines de "prendre du plaisir" à Auxerre.