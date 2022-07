Equipe de France: Le Graët a rencontré Deschamps mais sans évoquer l'après-Mondial 2022

Alors que l'avenir de Corinne Diacre se précise à la tête des Bleues, celui de Didier Deschamps à moyen terme est toujours en suspens. Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graet l'a rencontré... mais sans évoquer l'après Mondial au Qatar.

Dans un entretien à l'AFP jeudi, Noël Le Graet a une fois de plus repoussé à l'après-Coupe du monde la question de l'avenir du sélectionneur Didier Deschamps. Comme prévu, le technicien français est venu rendre visite au patron de la FFF à Guingamp, où il réside, à la mi-juillet, un rendez-vous confirmé ce jeudi par Le Graët: "Je l'ai reçu à Guingamp, pas la semaine dernière mais celle d'avant. On a passé la journée ensemble pour faire le point".

"L'avenir c'est le Qatar"

Concernant l'avenir, il ne s'est pas montré très bavard: "L'avenir, c'est le Qatar", a déclaré le dirigeant. "On a l'objectif de bien se comporter à la Coupe du monde. Il est heureux d'être là, je suis heureux de travailler avec lui, on a la chance de bien s'entendre. On va mettre toutes les chances de notre côté parce qu'on a un titre à défendre", a-t-il conclu, sans en dire davantage.

L'équipe de France est dirigée depuis 2012 par Didier Deschamps, ancien capitaine des Bleus passé par le banc de l'AS Monaco, la Juventus Turin ou encore l'Olympique de Marseille. Le contrat du sélectionneur arrive à échéance après la Coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022

Finaliste de l'Euro 2016 à domicile, sacrée au Mondial 2018 en Russie, la France a échoué en huitièmes de finale de l'Euro l'été dernier, face à la Suisse en prolongation. Les partenaires de Kylian Mbappé et Karim Benzema ont rebondi à l'automne en remportant la Ligue des nations.