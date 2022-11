Auxerre: Kays Ruiz-Atil a tranché pour sa sélection nationale

Kays Ruiz-Atil va connaître ses premières sélections chez les Espoirs. Alors qu’il avait le choix entre la France et le Maroc, le milieu offensif a choisi de représenter les Lions de l’Atlas et a été convoqué avec les U23. Une nouvelle que le joueur d’Auxerre a partagé sur son compte Instagram.

Considéré comme un joueur avec un gros potentiel, Kays Ruiz (20 ans) a rapidement connu le haut du panier en jouant dans le centre de formation du PSG et du FC Barcelone. S’il a eu des difficultés à se faire une place dans les équipes professionnelles de ces deux formations, le milieu offensif a choisi de se relancer à l’AJ Auxerre.

Kays Ruiz © Icon Sport

Apparu pour le moment une seule fois sous le maillot auxerrois, Ruiz a vu des blessures freiner son début de saison. Mais le joueur peut se consoler avec une bonne nouvelle. Il a en effet été convoqué avec la sélection U23 du Maroc. Sur son compte Instagram, le Marocain s’est réjoui de cette nouvelle. À voir si avec le temps, Ruiz parviendra à se hisser jusqu’à la sélection A.

Les hésitations passées de Ruiz

Pendant un temps, il n’a pas été facile pour l’ancien parisien de faire un choix. Dans un entretien accordé à SNRT News, il confiait déjà suivre la sélection africaine: "La vérité je ne suis pas intéressé par le football africain, mais j'ai suivi les matchs du Maroc (phase de poules) dont j'étais étonné par le niveau de certains joueurs comme Achraf Hakimi et Sofiane Boufal."

Ruiz admettait vouloir prendre son temps avant de faire un choix définitif, lui qui avait déjà évolué avec l’équipe de France U20: "J'ai trois choix (Maroc, France et Espagne) cela m'oblige à avoir un temps de réflexion et de ne pas me précipiter."