La sixième journée de Ligue 1 Uber Eats débute avec un match entre Auxerre et l’OM. Co-leader du championnat, Marseille a l’occasion de provisoirement prendre la tête du championnat. Auxerre - OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Auxerre était en Ligue 2 BKT il y a encore quelques semaines. Les Bourguignons ont terminé troisième de leur championnat et se sont imposés aux tirs aux but en barrages face à Saint-Etienne. L’adaptation à la Ligue 1 Uber Eats est plutôt réussi pour Auxerre qui est actuellement neuvième du classement général avec deux victoires, un match nul et deux défaites. Auxerre a fait tourner son effectif cette semaine lors de la cinquième journée et du déplacement à Lyon mercredi (défaite 2-1).

L’AJA va donc disputer la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats sans avoir pioché dans ses réserves physiques. Ce samedi 3 septembre, Auxerre reçoit l’OM dans son stade de l’Abbé-Deschamps. L’OM est troisième, co-leader du championnat de France de football en compagnie du PSG et de Lens, les trois équipes comptant 13 points (quatre victoires, un nul). Si les Phocéens s’imposent en Bourgogne, ils ont ainsi l’occasion de devenir provisoirement leader de L1. Auxerre - OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Auxerre - OM est diffusé en exclusivité sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon. La rencontre entre Auxerre et l’OM est à suivre en direct à 17 heures ce samedi 3 septembre. Pour suivre Auxerre - OM en direct à 17 heures ce samedi, il faut dans un premier temps s’abonner à Amazon Prime. L’adhésion coûte 5,99 euros par mois sans engagement ou 49 euros pour une année entière. Avec Amazon Prime, vous bénéficiez d’avantages comme la livraison express illimitée et l’accès à plusieurs plateformes comme Prime Music et Prime Video. Dans un second temps, depuis Prime Video, vous devez vous abonner au Pass Ligue 1. Le Pass Ligue 1 coûte 12,99 euros par mois ou 99 euros par an. Vous avez la possibilité de profiter d’une offre d’essai gratuit de 7 jours pour tester les services du Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Avec Le Pass Ligue 1, vous allez pouvoir suivre 8 des 10 matchs de L1 Uber Eats à chaque journée de championnat ainsi que 80% des rencontres de Ligue 2 BKT en direct.

