Auxerre-OM: le gros coup de Marseille qui prend provisoirement la tête de la Ligue 1 avant Tottenham

Grâce à des buts de Gerson et Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse d’Auxerre 1-0 samedi pour le compte de la 6eme journée de Ligue 1. Grâce à ce quatrième succès de rang, l’OM prend provisoirement la première place du classement et prépare idéalement son premier rendez-vous en Ligue des champions, mercredi face à Tottenham.

L’OM enchaine. Le bel été des Olympiens se poursuit. Ce samedi après-midi, l’équipe d’Igor Tudor est allée logiquement s’imposer 2-0 à Auxerre lors de la 6eme journée de Ligue 1. Toujours invaincu, l’OM signe sa 4eme victoire de rang, la cinquième en six rencontres. Un succès obtenu grâce à Gerson (8e) et Sanchez (83e) qui permet aux Phocéens de s’emparer provisoirement seul des commandes du championnat en attendant les résultats du PSG à Nantes ce samedi soir et de Lens à Reims dimanche après-midi.

Les joueurs d’Igor Tudor dont le coaching a été parfait peuvent désormais se concentrer tranquillement sur leur entrée en lice en Ligue des champions mercredi sur la pelouse de Tottenham.

Gerson buteur-boudeur

Pour ce troisème match de la semaine, le coach croate avait décidé de faire souffler certains joueurs (Tavares, Gueye, Guendouzi, Sanchez sur le banc) et de lancer d’autres (première titularisation de Kaboré côté droit). Cela n’empêche pas les Phocéens d’aborder sérieusement la rencontre et d’être récompensé dès la 8e minute. Gerson, opportuniste, reprend une tentative de Ünder qui avait heurté le poteau (0-1, 8e).

L’OM gère ensuite tranquillement ses affaires, la formation bourguignonne étant peu dangereuse. Plus que sur le terrain, c’est finalement sur les bancs que la tension se fait davantage sentir, Igor Tudor étant averti pour contestation (42e) quelques minutes avant son homologue de l’AJA Jean-Marc Furlan (53e).

Coaching gagnant pour Tudor

Si les Auxerrois sont plus tranchants après la pause à l’image d’une tête de Paul Joly (65e), les Olympiens ne sont pas en reste, Nuno Tavares expédiant une mine sur le poteau de Benoît Costil (67e). Avant, Gerson a boudé au moment d’être remplacé, rappelant qu’en dépit de ses bons résultats, l’OM n’échappe pas aux problèmes d’ego.

Pas de quoi traumatiser plus que ça Tudor qui a vu juste en faisant entrer Alexis Sanchez et Mattéo Guendouzi, le second offrant au premier le deuxième but de son équipe (0-2, 83e). Trois matchs, trois victoires, deux clean sheets, l'OM boucle une semaine presque parfaite. Maintenant, place à la Ligue des champions.