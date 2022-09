Premier League: Tottenham ne tremble pas avant l’OM en Ligue des champions, Chelsea s'en sort bien

Tottenham a poursuivi son début de saison en dominant Fulham (2-1) lors de la sixième journée de Premier League. Bousculé à domicile par les Hammers, Chelsea s'en sort bien face à West Ham (2-1).

Toujours invaincu cette saison, Tottenham a parfaitement préparé la réception de l’OM, mercredi (21h), en Ligue des champions. Victorieux à Fulham (2-1), les Spurs sont assurés de rester sur le podium du championnat d’Angleterre à l’issue de la 6e journée de Premier League. Ils pourraient même occuper la deuxième place derrière le grand rival londonien Arsenal, si Manchester City se prend les pieds dans le tapis à Aston Villa en début de soirée.

A quatre jours de son premier rendez-vous européen de la saison, Antonio Conte a procédé à une revue d’effectif en effectuant trois changements dans le onze de départ de son 3-4-3. Richarlison, dont c’était la première titularisation, a suppléé Kulusevski aux avants-postes, aux côtés de Son et Harry Kane. Sessegnon a été titularisé. La défense à trois, à l’exception de l’Anglais Eric Dier, a elle aussi été quelque peu modifiée avec la titularisation de Lenglet (Romero retrouvait son poste après une blessure).

Mitrovic a tout tenté

Moins conquérant que sur ses dernières sorties, le promu Fulham a laissé Tottenham manoeuvrer et se créer les meilleures occasions dans cette rencontre, notamment par Harry Kane, auteur de son cinquième but de la saison (75e). De retour à son meilleur niveau depuis la reprise, l’international anglais est encore apparu très en jambes. L’une de ses nombreuses inspirations - une passe lobée dans le dos de la défense en se retournant - aurait pu profiter à Son, mais le plus fidèle acolyte de Kane n’était pas en réussite (22e, 33e, 63e) aujourd’hui.

Dans le but des Spurs, Hugo Lloris a encaissé un magnifique but de Mitrovic - frappe enroulée dans la lucarne opposée - en fin de match, mais il n’a pas été franchement inquiété, à l’exception de deux tentatives de l’attaquant Serbe sur lesquelles il s’est à chaque fois envolé pour écarter le danger. Fulham a bien eu quelques séquences de possession à l’entame de chaque période, et on a parfois vu les Spurs éprouver les pires difficultés à s’extraire du pressing adverse, notamment en fin de première période, quand les Cottagers étaient les plus prompts à la retombée du ballon. Mais ce fut trop rare, et dans l’ensemble, Tottenham a quand même maîtrisé son sujet.

Chelsea ne rassure pas

Tottenham poursuit son superbe début de saison sur le plan comptable et fait le plein de confiance avant le grand rendez-vous de la semaine à venir, avec la réception de l’OM. Chelsea a gagné sur le même score (2-1) face à West Ham, mais les Blues sont passés tout près d’une nouvelle désillusion. Surpris sur coup de pied arrêté à l’heure de jeu (62e), les hommes de Thomas Tuchel ont profité d’une mauvaise gestion de la profondeur par Thilo Kehrer pour égaliser (76e).

Trop court de la tête, l’ancien défenseur du PSG a laissé Chilwell s’emparer du ballon. Encore fallait-il que ce dernier parvienne à se retourner aussi rapidement dans un angle très fermé pour passer le ballon entre les jambes de Fabianski. Ce qu’il est parvenu à faire de fort belle manière. Thomas Tuchel a eu le nez fin en lançant Chilwell en fin de match, puisque le latéral a offert le but de la victoire à Kai Havertz à l’issue du temps réglementaire (88e). Pas loin d'encaisser l'égalisation en fin de match (poteau de Maxwell Cornet), les Blues ont laissé apparaître de nombreuses failles malgré la victoire. Thomas Tuchel est soulagé, mais certainement pas convaincu par ce qu'il a vu à Stamford Bridge.