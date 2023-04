Auxerre-Troyes: les larmes de Gauthier Gallon après la nouvelle défaite de l'ESTAC

Battu par Auxerre ce samedi (1-0) dans le match de la peur de la 29e journée, Troyes se complique sérieusement la tâche dans sa quête du maintien. Le gardien Gauthier Gallon ne cachait pas sa tristesse au coup de sifflet final.

Les supporters de Troyes attendent une victoire depuis trois mois. Mais ce samedi, l'ESTAC a perdu très gros à l'Abbé-Deschamps, en s'inclinant face à Auxerre lors de la 29e journée de Ligue 1 (1-0). Punis par un but de Mbaye Niang au retour des vestiaires, les Troyens réalisent une très mauvaise opération dans leur quête du maintien. 18e du classement avant les autres rencontres du week-end (Brest-Toulouse et Clermont-Ajaccio), Troyes compte cinq points de retard sur l'AJA, 16e et premier non-relégable.

Gallon en larmes

Sur une série de douze matchs sans victoire - le dernier succès troyen remonte au 2 janvier face à Strasbourg - l'ESTAC est en mission commando pour éviter de retrouver la Ligue 2 deux ans après sa remontée. Mais ce coup de massue reçu en Bourgogne a visiblement touché Gauthier Gallon, en larmes au coup de sifflet final. Le gardien troyen a dû être réconforté par Gaëtan Perrin.

Les prochaines semaines s'annoncent difficiles pour les joueurs de l'Aube, qui doivent composer avec un calendrier difficile lors des neuf derniers matchs (Marseille, Nantes, Nice, PSG, Rennes). Neuf combats décisifs pour gagner la guerre.