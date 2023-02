Ligue 1: Un trio d’arbitres 100% féminin pour Troyes-Monaco, une première dans l'élite

Pour la première fois dans l'histoire du championnat de France, un trio de femmes sera chargé d'arbitrer les débats entre Troyes et Monaco dimanche (13h), dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1.

C’est une première qui fera date. Dimanche prochain, à l’occasion de la rencontre entre Troyes et Monaco, en Ligue 1, l’arbitre internationale Stéphanie Frappart, qui officie en Ligue 1 depuis 2019, sera assistée de deux arbitres féminines, Manuela Nicolosi et Elodie Coppola. Une association inédite - c’est en effet la première fois qu’un trio de femmes dirige une rencontre de l’élite - qui s’inscrit dans le cadre de leur préparation à la Coupe du monde féminine, laquelle se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Une compétition pour laquelle ces trois arbitres ont été retenues.

Un trio rompu aux joutes internationales

Romain Delpech accompagnera ce trio en tant que quatrième arbitre. Si toutes ont déjà été désignée sur des rencontres de Ligue 1, Stéphanie Frappart est la seule des trois à pouvoir se prévaloir de ce statut d’arbitre internationale, elle qui va pouvoir ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès de pionnière en étant la première à diriger une équipe arbitrale (presque) 100% féminine. Le 1er décembre 2022, elle était devenue au stade Al-Bayt d'Al Khor au Qatar, lors du match Costa-Rica - Allemagne (2-4), la première arbitre femme à donner le coup d’envoi d’un match de Coupe du monde masculine.

Stéphanie Frappart participera cet été à sa troisième Coupe du monde féminine consécutive en tant qu’arbitre centrale. Manuela Nicolosi disputera elle son troisième Mondial comme assistante, alors qu’il s’agira pour la Bretonne Elodie Coppola, née la même année que Stéphanie Frappart, d’une première en Coupe du monde. La Douarneniste avait découvert la compétition internationale à l'occasion du dernier Euro en Angleterre pour lequel elle avait été désignée, déjà aux côtés de Stéphanie Frappart. Les trois arbitres se connaissent bien pour avoir déjà officié ensemble à plusieurs reprises. Au total, 33 arbitres, 55 arbitres assistants et 19 officiels à la vidéo ont été sélectionnés par la Commission des arbitres de la FIFA pour l’édition 2023 du Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande.