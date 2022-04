Avant PSG-OM, Mbappé a un message pour les supporters parisiens en colère

Après son triplé lors du festival du PSG à Clermont samedi (6-1), pour la 31e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a évoqué la fronde de certains supporters parisiens en colère après l'élimination en Ligue des champions. Il espère leur soutien contre l'OM dans une semaine.

Le Classique PSG-OM s'avance: il clôturera la 32e journée de Ligue 1 le 17 avril, au Parc des Princes. Et les joueurs parisiens sont déjà tournés vers ce rendez-vous qui peut les rapprocher encore un peu plus d'un titre qui ne pourra guère leur échapper. Assez peu d'enjeu pour Paris sur le plan comptable certes. Mais on ne prend pas un PSG-OM à la légère.

Surtout dans un contexte de tension avec une partie des supporters parisiens, en colère après l'élimination du club par le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions et qui regrette la gestion de l'entité autant qu'un certain bling-bling qui n'est pas à leur goût. Faut-il s'attendre à une fronde dans une semaine?

"S'ils ne sont pas avec nous, on fera notre travail parce qu'on est payés pour ça"

"L'OM? C'est toujours spécial. Pour nous, pour les supporters. On aimerait que les supporters soient toujours avec nous, insiste Kylian Mbappé sur Canal+. On comprend qu'il y ait une déception, c'est compréhensible. S'ils sont avec nous, ce sera magnifique. S'ils ne sont pas avec nous, on fera notre travail parce qu'on est payés pour ça et on est contents de jouer un Classique."

L'exigence est grande concernant le PSG, y compris sur le contenu. Le titre a beau se rapprocher, Kylian Mbappé sait son équipe attendue au tournant à chaque match: "Paris, on est toujours attendu. On va peut-être gagner contre Marseille, on va gagner contre Angers, on va être champion et en étant champion, si on perd contre Lens à domicile, peut-être allez-vous dire 'qu'est-ce qu'ils ont fait?!' On est toujours attendus, estime le triple buteur du soir contre Clermont. On doit continuer jusqu'à la dernière journée, jusqu'au vacances, jusqu'à ce que la saison se termine, en essayant de donner du plaisir comme aujourd'hui."