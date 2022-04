Clermont-PSG: le gros regret de Mbappé sur sa complicité avec Neymar et Messi

Après son triplé lors du récital du PSG sur le terrain de Clermont ce samedi (6-1), pour la 31e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé est de nouveau passé devant les médias, comme le week-end dernier. Sans en dire plus sur son avenir, l'attaquant parisien a évoqué sa complicité grandissante avec Neymar et Messi. Non sans regret.

On ne pensait pas le voir devant un micro avant plusieurs semaines, après sa sortie le week-end dernier post-victoire face à Lorient. Mais Kylian Mbappé a de nouveau fait le travail devant les médias ce samedi, après son triplé lors du récital du PSG contre Clermont (6-1), dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Au menu, pas son avenir - "J'ai déjà répondu " - mais cette complicité avec Neymar et Lionel Messi de plus en plus flagrante sur le terrain.

"C'est dommage que ça n'arrive que maintenant, regrette l'attaquant français sur Canal+. Après il y a eu pas mal de circonstances, d'événements qui ont fait qu'on a été un peu retardés. On sent que ce sont trois joueurs de qualité, on essaie d'aider l'équipe un maximum." Neymar aussi a signé un triplé, Messi a délivré trois passes décisives.

"La douleur est encore présente"

"Des regrets? La vie est comme ça, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Il faut toujours regarder devant. C'est passé maintenant, poursuit Mbappé concernant l'élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. On a eu une douleur, elle est encore présente mais on doit positiver, montrer qu'on est un grand club, une grande équipe et qu'on est ici pour gagner des trophées. Si je suis dans la meilleure forme de ma carrière? Pas trop mal (sourire)." A confirmer dans un grand rendez-vous dimanche: le Classique contre l'OM.