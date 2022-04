PSG: Neymar trouve "dommage" que la complicité avec Mbappé et Messi n'arrive qu'en fin de saison

Après la large victoire du PSG à Clermont samedi (6-1), dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, Neymar a fait un bref passage devant les micros. Comme Mbappé, le Brésilien regrette de voir le trio avec Messi ne fonctionner véritablement qu'en fin de saison.

La MNM porte ses fruits... sans doute un peu tard. Ce trio entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, qui promettait tant en début de saison au moment de l'arrivée de l'Argentin, ne semble finalement trouver ses automatismes qu'en fin de saison. Et ce alors que le PSG, éliminé par le Real Madrid en Ligue des champions, pas qualifié pour la finale de la Coupe de France et sur un boulevard pour décrocher un 10e titre de champions de France.

"On est de mieux en mieux"

Forcément de quoi laisser quelques regrets. C'estce qu'a sous-entendu Neymar en zone mixte samedi, après la large victoire parisienne à Clermont (6-1) avec trois buts de Mbappé, trois du Brésilien et trois passes décisives de Messi: "D’abord je suis content d’avoir gagné ce soir. Je suis aussi content d’avoir marqué trois buts. On est de mieux en mieux. on est tous les trois à 100% mais seulement à la fin de la saison. C’est dommage pour nous mais on va aller chercher ce qui nous reste en championnat."

Des déclarations dans le ton de celles de son coéquipier Kylian Mbappé quelques minutes plus tôt, au micro de Canal+: "La complicité sur le terrain avec Messi et Neymar? C'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Après il y a eu pas mal de circonstances, d'événements qui ont fait qu'on a été un peu retardés. On sent que ce sont trois joueurs de qualité, on essaie d'aider l'équipe un maximum. Des regrets? La vie est comme ça, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Il faut toujours regarder devant. C'est passé maintenant. On a eu une douleur, elle est encore présente mais on doit positiver, montrer qu'on est un grand club, une grande équipe et qu'on est ici pour gagner des trophées."