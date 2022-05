Avec Rami, Bernardoni, Galtier, la LFP lance une campagne de lutte contre l’homophobie

Pour la 4e saison consécutive, la LFP lance une campagne de lutte contre l’homophobie dans le football. C’est en revanche la première fois qu’elle intègre des acteurs du monde professionnel, ici Adil Rami, Paul Bernardoni, Yannick Cahuzac ou Christopher Galtier notamment.

"Parce que Josh Cavallo pourrait très bien jouer dans ton équipe", c’est l’un des messages de la Ligue de football professionnel (LFP) adressés aux joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 à partir de ce jeudi 11 mai. Joueur d’Adelaïde United en Australie, Josh Cavallo avait révélé son homosexualité en octobre dernier, du jamais vu pour un joueur évoluant dans une première division nationale.

Pour la 4e année, la LFP profite de la journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai pour lancer une campagne de sensibilisation et faire bouger les lignes, alors que l’homosexualité semble être encore un sujet tabou dans le football. Lors des 37e et 38e journées de Ligue 1 et de Ligue 2, l’ensemble des joueurs est donc invité à porter des maillots avec des flocages aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT.

Rami et Galtier dans le clip de la LFP

Et pour la première fois, des acteurs du football font partie intégrante de cette campagne. Ils apparaissent dans un clip créé pour l’occasion par la LFP. On y voit un joueur arriver en conférence de presse et qui doit franchir un certain nombre d’obstacles pour réussir à annoncer son homosexualité.

Sur un terrain de football fictif, il est soutenu par Yannick Cahuzac, Paul Bernardoni et Adil Rami. Il est aussi encouragé par Olivier Rouyer, le premier joueur en France à avoir fait son coming-out à l’issue de sa carrière, et Christophe Galtier dans le rôle de l’entraîneur. Comme dans un vrai match de foot, on retrouve une paire de commentateurs, Julien Brun et son consultant Benoît Cheyrou.

"On a un rôle à jouer"

"Ne pas avoir à cacher son homosexualité se joue ensemble. Nous soutiendrons les joueurs qui décideront de faire leur coming-out", indique la LFP en fin de clip. "Il y a trop peu d’exemples de footballeurs qui ont osé sauter le pas, explique Adil Rami. Ça manque pour le monde du football, mais aussi pour tous ces jeunes qui vivent des cas de conscience difficiles. On a un rôle à jouer pour eux, pour faire grandir notre société y compris sur ce plan-là."

"Je pense que la question n’est pas de se dire comment on réagirait si un pote de vestiaire révélait son homosexualité, mais surtout comment on peut faire en sorte de lui permettre de le faire?, indique Yannick Cahuzac. Pour les plus anciens comme moi, il est plus évident de s’affirmer, mais je me mets à la place des plus jeunes et je sais que ce n’est pas simple pour eux.

Un document à afficher dans les vestiaires a aussi été fourni aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, avec quelques messages importants. "Parce que le drapeau arc-en-ciel symbolise la diversité", "Parce que l’homophobie n’est pas une opinion mais un délit", "Parce que homo ou hétéro, on porte tous le même maillot.’"