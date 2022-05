Nice: la réponse sans ambiguïté de Galtier sur son avenir

Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a abordé la question de son avenir sur le banc de l’OGC Nice. L’entraîneur des Aiglons a également reconnu des désaccords avec Julien Fournier, le directeur du football, tout assurant que ces derniers étaient normaux.

Trois jours après la désillusion en finale de la Coupe de France contre le FC Nantes (1-0 ce samedi), Christophe Galtier a tenu à faire une mise au point. Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de Saint-Etienne en match en retard de la 36e journée de Ligue 1 (ce mercredi à 19h), le coach des Aiglons a notamment abordé la question de son avenir.

"Est-ce que je serai l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? La question n’a pas lieu d’exister maintenant, mais je vais vous répondre. Pourquoi je ne serai pas l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi ? Parce qu’il y a eu des désaccords, des accrochages ?", a interrogé Galtier, en référence aux tensions entre lui et Julien Fournier, le directeur du football.

Galtier: "On n'est pas à l'heure du bilan"

"On n’est pas dans le monde des bisounours, a poursuivi l’ancien Lillois. Le football de haut niveau demande une exigence incroyable pour essayer d’avoir des résultats et patatras, on n’arrive pas à monter sur la dernière marche d’un des deux trophées sur lesquels nous étions engagés. Il y a tout ce qu’il se dit entre Julien, le directeur du football et moi, l’entraîneur. Mais c’est le lot de tous les clubs et de toutes les saisons."

Alors que les Niçois peuvent encore décrocher une qualification européenne la saison prochaine (ils peuvent remonter à la 4e place en cas de succès contre Saint-Etienne ce mercredi), Galtier refuse de s’attarder sur cette finale de Coupe de France. "On n'est pas à l'heure du bilan. Évidemment qu'il y a une très grande déception chez tout le monde, chez mes joueurs, le staff, la direction, les médias locaux et nos supporters, a-t-il ajouté devant les journalistes. On ouvre le débat sur la saison d'après mais il reste trois matchs, on est loin d'ouvrir la saison d'après."