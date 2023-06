Ballon d’or 2023: pourquoi Mbappé croit en ses chances, malgré la concurrence de Messi et Haaland

Après la victoire de l’équipe de France face à la Grèce, lundi en éliminatoires de l’Euro 2024 (1-0), Kylian Mbappé s’est positionné comme un prétendant au Ballon d’or 2023. Un trophée que l’attaquant du PSG peut espérer décrocher, même si Lionel Messi et Erling Haaland représentent de sérieux concurrents.

Il a lui-même posé sa candidature. De manière très claire. Après la victoire de l’équipe de France face à la Grèce, lundi en éliminatoires de l’Euro 2024 (1-0), Kylian Mbappé s’est positionné comme un prétendant au Ballon d’or 2023. "C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public, a répondu sur TF1 le capitaine des Bleus. Les nouveaux critères, c’est quoi? C’est brûler la rétine et être impactant. Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste."

Auteur d’une saison 2022-2023 tonitruante, Kylian Mbappé a-t-il vraiment une chance d’être couronné le 30 octobre prochain à Paris, un an après Karim Benzema? Malgré la concurrence de Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde 2022 en étant désigné meilleur joueur de la compétition, et celle d’Erling Haaland, auteur d’un triplé retentissant avec Manchester City (Ligue des champions, Premier League, FA Cup), le crack de Bondy a des raisons d’y croire.

Les nouveaux critères pourraient l’avantager

Comme il rappelé lors de sa dernière sortie, les critères d’attribution du Ballon d’or ont récemment été revus. Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" sont désormais pris en compte comme critère n°1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play". Une modification qui joue en faveur de Mbappé. Au-delà de ses statistiques affolantes, l’attaquant de 24 ans a ébloui la planète en claquant un triplé face à l’Argentine en finale du Mondial 2022 (3-3, 4 tab à 2). Un tournoi dont il a terminé meilleur buteur (8 réalisations).

Depuis l’été dernier, "Kyky" a inscrit 54 buts en 56 apparitions (toutes compétitions confondues). Dans le détail: 41 en 43 matchs avec le PSG et 13 en 13 sorties avec les Bleus. De quoi effacer le record français en la matière établi par Just Fontaine en 1958. Il y a soixante-cinq ans. Seul Erling Haaland parvient à suivre la cadence sur le Vieux Continent. Le cyborg de Manchester City en est lui aussi à 54 buts cette saison (52 avec les Skyblues et 2 avec la Norvège), mais il doit encore affronter Chypre avec son équipe nationale, ce mardi, en éliminatoires de l’Euro 2024 (20h45).

Le couac du PSG en Ligue des champions

Pour compléter son exercice haut de gamme, Kylian Mbappé a également remporté la Ligue 1 avec Paris (son sixième titre personnel), en terminant meilleur joueur et meilleur buteur du championnat de France (29). Il a également réalisé une campagne de Ligue des champions prolifique, avec 7 buts en 8 matchs, dont 3 contre la Juventus.

Mais son bilan a été terni par l’élimination sans gloire du PSG face au Bayern Munich, en 8es de finale (0-1 au Parc des Princes et 2-0 à l’Allianz Arena). Une double confrontation lors de laquelle il n'a pas briller. De quoi l’empêcher de soulever le prochain Ballon d’or dans sa ville natale en fin d'année? La révélation des nommés, prévue le 6 septembre, apportera un premier indice sur ses réelles possibilités. Deux mois et demi avant un verdict qui sera particulièrement attendu au théâtre du Châtelet...