Ballon d'or: Nasri salue "la saison exceptionnelle" de Benzema

Présent mercredi au Vélodrome pour un match caritatif organisé au profit de l’UNICEF et de la fondation Didier Drogba, Samir Nasri a donné son avis sur la course au Ballon d'or. L'ancien milieu des Bleus voit plusieurs favoris.

Le suspense prendra fin le 29 novembre. Ce jour-là, après une année sans lauréat en raison du coronavirus, le Ballon d’or sera remis au Théâtre du Châtelet à Paris. A un peu plus d’un mois du verdict, difficile de savoir qui sera l’heureux élu. Si Lionel Messi, en quête d’un septième trophée, fait figure de favori, Robert Lewandowski, Karim Benzema et Jorginho, pour ne citer qu’eux, ont de sérieux arguments à faire valoir.

"Ça me ferait forcément plaisir pour lui"

Présent mercredi au Vélodrome pour un match caritatif organisé au profit de l’UNICEF et de la fondation Didier Drogba, Samir Nasri a été invité à donner son avis sur cette bataille pour le Ballon d’or. "Benzema fait une saison exceptionnelle, mais il ne faut pas oublier les deux saisons exceptionnelles de Lewandowski. Il est dans la continuité. N’Golo Kanté a aussi fait une saison exceptionnelle. Lionel Messi a gagné la Copa America, il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que le fait d’avoir gagné la Ligue des nations compte pour le Ballon d’or ? Benzema porte le Real, donc pourquoi pas ? Je le connais depuis l’âge de 15 ans, donc ça me ferait forcément plaisir pour lui", a réagi l’ancien milieu offensif de l’OM, qui a évolué avec Benzema en équipe de France.

"Il fait partie des favoris. Il prouve depuis des années, ce serait une récompense. Il n’a plus rien à prouver. Il revient aussi de loin en équipe de France, ça montre beaucoup de choses", a appuyé l’ex-international français Louis Saha, qui était également de la partie au Vélodrome. Nommé dans la liste des 30 joueurs susceptibles de gagner le Ballon d’or, Benzema n'a pas caché son "rêve" de remporter ce trophée dans une récente interview donnée au journal AS. "Bien sûr, je vais faire tout mon possible et je vais travailler au maximum pour avoir ce grand trophée, afin je l’espère, de le remporter un jour et réaliser ce rêve que j’ai depuis que je suis enfant", a confié le buteur des Bleus et du Real, qui peut compter sur le soutien de son club et des médias madrilènes.