Saint-Étienne: Dupraz devrait quitter les Verts, même en cas de maintien

Arrivé en décembre pour maintenir l'AS Saint-Étienne en Ligue 1, Pascal Dupraz ne devrait pas poursuivre l'aventure dans le Forez au-delà de cette saison, selon nos informations. Avant cela, l'entraîneur de 59 ans aura les barrages de promotion-relégation à disputer avec l'ASSE, contre l'AJ Auxerre, avec le match aller ce jeudi.

Recruté en décembre pour sauver le club de Saint-Étienne de la relégation, Pascal Dupraz a réussi, avec le soutien du board exécutif de l’ASSE - composé de Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem - le tour de force de faire mentir les statistiques. Celles-ci semblaient condamner les Verts, qui ne comptaient que douze points à la trêve, à la relégation directe.

À la faveur d'une meilleure deuxième partie de saison et de deux adversaires - Bordeaux et Metz - qui "ont davantage musardé que l'ASSE", selon les termes de Dupraz, le club du Forez a réussi à accrocher les barrages en toute fin de saison. Mais quelle que soit l'issue de ces deux matchs face à l'AJ Auxerre, qui auront lieu jeudi et dimanche, Dupraz ne devrait plus être sur le banc de Saint-Étienne la saison prochaine, selon nos informations.

Batlles, Der Zakarian ou Gourvennec pour le remplacer?

La direction stéphanoise est totalement focalisée sur l’objectif maintien et sur les deux derniers matchs couperets. Aucun coach n’a donc été contacté pour l’heure afin de remplacer Dupraz. Mais une short list se dégagerait tout de même, sur laquelle les noms de Laurent Batlles, Michel Der Zakarian ou encore Jocelyn Gourvenec sont couchés en cas de maintien.

Un process et une organisation qui pourraient évidemment être remis en cause et totalement chamboulés en cas de vente du club, qui reste encore hypothétique pour l’heure.