Battu par le PSG en Ligue 1 et Annecy en Coupe de France, l'OM a-t-il tout perdu en quatre jours?

L’OM s’est incliné deux fois de suite à domicile, face au PSG en Ligue 1 (0-3) et au FC Annecy en Coupe de France (3-3, 6 tab à 7). De quoi compliquer les affaires des Marseillais, qui vont devoir rapidement relever la tête pour ne pas gâcher une saison convaincante jusqu’ici.

Deux coups de massue en trois jours. L’OM vient de vivre un épisode particulièrement douloureux. Les joueurs d’Igor Tudor se sont lourdement inclinés face au PSG, dimanche lors du choc de la 25e journée de Ligue 1 (3-0). Avant de chuter à la surprise générale face au FC Annecy (Ligue 2), en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 7 tab à 6). A chaque fois au Vélodrome, malgré le soutien bruyant de leurs supporters en tribunes. De quoi stopper l’élan des Marseillais, qui restaient sur trois victoires consécutives (toutes compétitions confondues).

L'OM rêvait de soulever la Coupe de France

Mattéo Guendouzi a exprimé sa "honte" après la sortie de route contre Annecy. Igor Tudor n’a pas caché sa frustration, Valentin Rongier a parlé de "grosse faute professionnelle" et Pau Lopez a présenté ses excuses aux supporters. Au-delà de leur rapprochement et de leur portée symbolique, ces deux défaites plombent un peu le bilan sportif de l’OM. Après avoir sorti Paris, le club phocéen, qui n’a plus rien gagné depuis onze ans, rêvait ouvertement d’un sacre au Stade de France le 29 avril prochain. Mais Annecy a bouleversé ses plans.

Reste le championnat, où Marseille occupe actuellement la deuxième place, à huit points du PSG (leader). Mais après le passage de Kylian Mbappé au Vélodrome, les Olympiens sont désormais dans le viseur de Monaco (troisième) et Lens (quatrième), qui ne comptent que deux points de retard. De quoi les mettre sous pression dans la course à Ligue des champions. Avec des poursuivants aussi proches, les partenaires de Chancel Mbemba n’auront pas le droit à l’erreur dans les semaines à venir. Sous peine d’être éjectés du podium. Voire pire, étant donné que la sixième place risque de ne pas être qualificative pour l'Europe...

Un déplacement crucial à Rennes

Il va falloir montrer les muscles et relever la tête très rapidement. En commençant dès dimanche par un déplacement périlleux dans l’antre du Stade Rennais (20h45). Sachant que les joueurs de Bruno Génésio, cinquièmes, peuvent revenir à trois points en cas de succès. Autant dire que ce voyage au Roazhon Park s’annonce crucial pour la fin de la saison. S’ils le négocient bien, les Marseillais se donneront peut-être un peu d’air. Surtout si Monaco ou Lens trébuchent dans le même temps. L’ASM se rendra à Troyes dimanche (13h), alors que les Sang et Or accueilleront Lille, la veille, lors d’un derby du Nord (17h).

Après ce week-end charnière, l’OM aura encore d’autres grands rendez-vous à gérer d’ici la fin du championnat. A l’extérieur notamment. Les Phocéens se rendront à Lyon le 23 avril, à Lens le 7 mai ou à Lille le 21 mai, lors de l’antépénultième journée. De quoi s’attendre à d’autres soirées riches en émotions.