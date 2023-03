OM-Annecy: quand les supporters qui ont quitté le stade trop tôt se précipitent pour revenir après l'égalisation

Des dizaines de supporters ont été pris à leur propre jeu dans les derniers instants du match de Coupe de France entre l'OM et Annecy mercredi soir, conclu sur l'élimination marseillaise (2-2, 7 tab à 6). En ne voulant pas perdre de temps à la sortie du stade, ils ont été nombreux à quitter les lieux en avance... se précipitant pour revenir après l'égalisation phocéenne dans les derniers instants.

Ces supporters marseillais ont bien failli tout rater... y compris la vraie élimination de l'OM. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des fans olympiens quitter le Vélodrome dans les derniers moments du match de Coupe de France face à Annecy mercredi. A ce moment-là, le club de Ligue 2 mènent 2-1. Déçus, peut-être auront-ils voulu éviter les bouchons à l'évacuation du Vélodrome.

Sauf que François Régis Mughe a remis les compteurs à zéro - ou plutôt à 2-2 - à la 96e minute. Des images montrent alors des dizaines de Marseillais revenant à toute vitesse dans les travées du stades pour pouvoir assister aux tirs au but. Certains avaient quand même déjà passé les portiques pour sortir et n'ont sans doute pas pu revenir.

La soirée olympienne avait pourtant très bien commencé avec un superbe tifo pour l'entrée des joueurs et une ouverture du score par Jordan Veretout à la demi-heure de jeu, dans un stade archi comble. Le scénario du match a pris une tournure dramatique pour les coéquipiers de Pau Lopez, avec deux buts encaissés en sept minutes dans le premier quart d'heure de la deuxième période. Et malgré l'égalisation miuraculeuse dans le temps additionnel, les hommes d'Igor Tudor ont été éliminés aux tirs au but.

Des scènes similaires à Madrid la saison dernière

Ces images rappellent celles de la demi-finale retour de Ligue des champions opposant le Real Madrid à Manchester City. Comme sur le parvis du Vélodrome, les supporters des Merengue avaient quitté le Santiago Bernabeu en nombre avant le coup de sifflet final. On oublie parfois que tout, vraiment tout, peut arriver dans un match de foot.