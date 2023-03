Bayern-PSG: Coman voit en Kimpembe le futur capitaine du club

Dans une interview à Canal +, Kingsley Coman a affirmé qu’il souhaiterait voir son ami et ancien coéquipier Presnel Kimpembe devenir le nouveau capitaine du Paris Saint-Germain.

Lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (0-1), Kingsley Coman a été le bourreau de son club formateur, en inscrivant le seul et unique but de la rencontre. Inévitablement, l’attaquant français est donc devenu l’homme à suivre pour le match retour, qui se tiendra mercredi. Il a donc logiquement été invité au micro de Canal+ ce dimanche, où il a notamment pu évoquer la trajectoire de Presnel Kimpembe, qu’il voit bien devenir capitaine du PSG.

Très amis, les deux joueurs échangent régulièrement. Coman n’a d’ailleurs pas manqué de réconforter Kimpembe après sa rupture du tendon d’Achille, synonyme d’opération et de fin de saison. "Je lui ai dit que j'avais eu des blessures, pas aussi graves, mais que je sais que c'est un guerrier et qu'il va revenir, a confié l’attaquant bavarois. Son surnom c'est 'général', ce n'est pas pour rien. C'est vraiment un leader."

"Ce serait une fierté"

"Je ne suis pas impartial, il y a l'amitié qui parle, mais ce serait top de voir Presnel capitaine tout le temps au PSG, même s'il l'a été plein de fois, a-t-il poursuivi au sujet de celui qui a été formé comme lui au club de la capitale. Pour moi ce serait une fierté. Même pour les jeunes joueurs du PSG, voir qu'un de nous a été tout là-haut capitaine, dans une équipe qui a des stars de partout, et qui achète de grands joueurs, ce serait vraiment top. Personnellement, même si j'aime bien Marqui, forcément, Presnel capitaine ça me parle plus."

Actuellement, c’est en effet Marquinhos qui est en possession du brassard, même s’il est supplanté par Kimpembe lors de ses absences. Le Brésilien est apprécié de son vestiaire, mais ses qualités de leadership ont été souvent remises en cause ces derniers mois par les supporters. Ils lui ont notamment reproché d’avoir conseillé à Gianluigi Donnarumma de ne pas saluer les supporters lors de la défaite à Monaco, mi-février, prétextant qu’ils étaient trop "énervés".