Monaco-PSG: Marquinhos aurait tenté de dissuader Donnarumma d'aller saluer les supporters parisiens

Gianluigi Donnarumma, auteur de parades impressionnantes ce samedi lors de la déroute du PSG à Monaco (3-1) en Ligue 1, a tenu à aller saluer les supporters parisiens qui avaient fait le déplacement. Le capitaine du club de la capitale, Marquinhos, aurait tenté de l'en dissuader, selon Prime Video.

Ils étaient énervés avant ce match, ils l'étaient encore plus après et l'ont fait savoir: entre banderole, grève des encouragements en début de rencontre et de nombreux "mouillez le maillot!" ensuite, les ultras parisiens ont communiqué leur colère ce samedi, tandis que le PSG s'inclinait lourdement à Monaco (3-1), dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.

Le geste de Marquinhos

Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs parisiens semblent avoir voulu saluer les supporters qui avaient fait le déplacement. Sur les images du diffuseur Prime Video, on voit notamment Gianluigi Donnarumma se diriger vers le parcage visiteurs. Sans que les paroles ne soient audibles, Marquinhos dit quelque chose à ses coéquipiers. Le capitaine du PSG paraît alors faire un geste à son gardien et aux autres joueurs de la zone (Vitinha, Carlos Soler notamment) pour les envoyer directement au vestiaire.

Le geste de Marquinhos aux Parisiens après le match, 11 février 2023 © Capture écran Prime Video

Gianluigi Donnarumma est ensuite allé répondre aux questions du diffuseur. Le gardien italien fut l'une des rares satisfactions du soir côté parisien. Car s'il a encaissé trois buts, peu épargné par sa défense, le portier de 23 ans a évité une humiliation à son équipe, avec sept parades importantes et impressionnantes.

"Viens ça ne sert à rien, ils sont énervés"

Après ça, Gianluigi Donnarumma est tout de même allé à la rencontre des ultras du PSG, en s'approchant pour leur adresser un signe et en les applaudissements. Façon de les remercier pour leur soutien malgré tout. Pourtant, son capitaine semble avoir voulu l'en dissuader. Selon Prime Video, Marquinhos l'a rappelé en disant 'viens ça ne sert à rien, ils sont énervés', sans toutefois réellement l'en empêcher. Une indication - pas vraiment une consigne - pas suivie par le gardien.

Quelques minutes plus tard, des images ont émergé sur les réseaux sociaux montrant notamment les jeunes Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni et Timothée Pembélé en train de saluer les ultras. Ce fut ensuite au tour de Presnel Kimpembe, qui faisait son retour sur le terrain après environ trois mois d'absence, de se présenter face aux supporters parisiens, mégaphone en main, pour leur demander unité et soutien à trois jours du choc de Ligue des champions face au Bayern.