L’OM dévoile son nouveau maillot extérieur

L’OM a présenté, ce mercredi, son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine de couleur bleu sombre. Le club se réjouit de rendre hommage à la ville et ses habitants.

A dix jours de la reprise du championnat de France, l’OM a dévoilé son nouveau maillot extérieur de l’équipementier Puma, ce mercredi. Il est de ton sombre avec une couleur bleu marine prédominante et des manches azur. Le club et l’équipementier se vantent de célébrer "la diversité du peuple marseillais et l’histoire cosmopolite de sa ville". "Le nouveau maillot extérieur rend ainsi hommage à Marseille et ses habitants, à travers lui c’est toute la ville qui se déplace pour porter les Olympiens, poursuit le communiqué. Avec ce maillot, chaque match joué loin de l’Orange Vélodrome est un match à domicile."

Le nouveau maillot extérieur de l'OM © OM

Le logo à l'intérieur du nouveau maillot extérieur de l'OM © OM

Dimitri Payet pose avec le nouveau maillot extérieur de l'OM © OM

Une petite spécificité s’est glissée à l’intérieur du col avec un logo rond représentant un globe où apparaît une petite étoile en référence au sacre du club en coupe des clubs champions en 1993. Le terme Massalia, faisant référence au nom de la ville fondée par la colonie grecque des Phocéens, trône sur le blason, tout comme les coordonnées géographiques de la cité phocéenne (43.2965° N, 5.3698° E).

"Le nouveau maillot extérieur est inspiré du système de coordonnées géographiques et est entrecoupé de lignes représentant les latitudes et les longitudes du monde et rappelant ainsi la multiculturalité omniprésente à Marseille, précise le communiqué. Ce design apporte de la modernité à cette nouvelle tunique. À l'intérieur du col, est présent une mappemonde sur laquelle Marseille est placée au centre, représentée par une étoile, symbole de son rayonnement international. On retrouve également les coordonnées de l’Orange Vélodrome ainsi que le nom grec d'origine de la ville: Massalia. Il est associé à un short et à des chaussettes bleu marine."

Le club ne précise pas quand les joueurs étrenneront leur tunique pour la première fois. Cela pourrait être ce mercredi à l’occasion de l’avant-dernier match de préparation face au Bétis Séville (20h30), diffusé en clair sur BFM Marseille, BFM Toulon ainsi que sur RMC Sport. L’OM, qualifié pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions, affrontera Reims le 7 août lors de la première journée de Ligue 1.