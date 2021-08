Bordeaux: aucune anomalie cardiaque pour Kalu, victime d'un malaise contre l'OM

L'ailier international nigérian de Bordeaux Samuel Kalu, victime d'un malaise dimanche à Marseille (2-2), va reprendre l'entraînement mercredi. Aucune anomalie cardiaque n'a été relevée lors des examens médicaux.

Samuel Kalu va pouvoir rejouer dès la prochaine journée. Victime d'un malaise à Marseille (2-2), l'ailier nigérian des Girondins de Bordeaux va reprendre l'entraînement dès mercredi. Le club au scapulaire l'annonce dans un communiqué, qui précise surtout que "les examens complémentaires pratiqués ce mardi ne révèlent aucune anomalie cardiaque".

Le staff médical bordelais a donc conclu que le joueur avait été victime d'un malaise vagal. Il est d'ores et déjà annoncé à la disposition de l'entraîneur Vladimir Petkovic pour le match prévu dimanche 22 août à domicile contre Angers.

Il avait repris sa place pendant le match

Après cinq minutes de jeu au Vélodrome, Samuel Kalu, 23 ans, s'est brutalement effondré, tout seul, faisant vivre une grosse frayeur à ses coéquipiers qui ont agité les mains pour demander aux équipes médicales d'intervenir en urgence. Après quelques instants de soins, le Nigérian s'est relevé, a même repris sa place pendant quelques minutes avant d'être remplacé quelques minutes plus tard, tête basse, par Rémi Oudin.



"Avec le service médical, on a préféré le remplacer pour ne pas prendre de risque. Dans ces cas-là, le football passe au second plan", avait expliqué après la rencontre Vladimir Petkovic.



Ce malaise est survenu quelques semaines après l'arrêt cardiaque subi en plein match, le 12 juin, à l'Euro par le Danois Christian Eriksen, qui avait été secouru in extremis à même la pelouse.



En juin 2019, Kalu avait déjà fait un malaise suite à une déshydratation alors qu'il s'entraînait avec sa sélection sous la chaleur égyptienne lors de la Coupe d'Afrique des nations.