Bordeaux: Briand a "honte" et promet "un gros coup contre Lyon"

Après la claque reçue à Strasbourg, mercredi lors de la 16e journée de Ligue 1 (5-2), Jimmy Briand a mis des mots forts sur la situation des Girondins, 18es du classement. L’attaquant de 36 ans annonce une réaction collective face à l’OL, dimanche au Matmut Atlantique.

Il n’avait pas encore pris la parole cette saison. Mais la situation est devenue trop critique pour garder le silence. Après la lourde défaite de Bordeaux à Strasbourg, mercredi lors de la 16e journée de Ligue 1 (5-2), Jimmy Briand est venu mettre des mots sur le calvaire des Girondins.

"C’est un sentiment de honte, a expliqué l’attaquant de 36 ans au micro de France Bleu Gironde. On a encore vu nos supporters venir nous encourager et on n’est pas à la hauteur, tout simplement. On est mauvais. Il faut continuer à se révolter, ne pas lâcher car on est dans une situation très critique (…) Les scénarios se répètent depuis plusieurs semaines et quand c’est le cas, c’est qu’on n’est pas bon."

"Il y aura une équipe de guerriers sur le terrain"

Après cette nouvelle soirée manquée, Bordeaux occupe la 18e place du classement, en position de barragiste. Avec seulement deux victoires au compteur et la pire défense du championnat (37 buts encaissés en 16 matchs). De quoi préoccuper Briand. "On serait fou si on n'était pas inquiet, confirme l’international français (5 sélections). On a une moyenne de buts encaissés qui est impressionnante. Quand on parle de ça, bien sûr, on ne parle pas que des défenseurs. C'est le bloc défensif. On n'est pas bons. Il faut absolument stopper l'hémorragie parce qu'en prenant autant de buts, on n'y arrivera pas."

Malgré ce tableau particulièrement sombre, Briand garde tout de même espoir pour la suite de la saison. A commencer par la réception de Lyon, dimanche au Matmut Atlantique (20h45). "Ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution, promet-il. On va se mettre dans notre bulle pendant trois jours pour préparer Lyon et faire un gros coup. La seule option, c’est gagner ce week-end (…) Je vous garantis que contre Lyon, on va faire un gros coup (…) On présente nos excuses à nos supporters parce qu'ils se sont encore déplacés. Ils nous supportent encore à la maison et dimanche, je peux vous garantir qu'il y aura une équipe de guerriers sur le terrain".