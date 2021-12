PSG: gêne musculaire pour Kimpembe

Presnel Kimpembe a été remplacé en fin de match, mercredi lors de PSG-Nice (0-0) lors de la 16e journée de Ligue 1. Il a ressenti une gêne musculaire a confié Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien à l’issue du match.

Presnel Kimpembe a quitté le terrain avant ses partenaires, mercredi lors du match nul entre le PSG et Nice (0-0) lors de la 16e journée de Ligue 1. Le défenseur a été remplacé par Leandro Paredes à la 77e minute de jeu. Mauricio Pochettino a indiqué qu’il souffrait d’une gêne musculaire et a préféré ne prendre aucun risque avec l’international français.

"Au moment où on préparait les changements, il a dit qu'il avait une gêne, c'est pour ça qu'il est sorti, a déclaré le technicien argentin. Je suis satisfait de la prestation défensive de l'équipe." Une manière de rassurer l’international français, mis sous pression par le retour à la compétition de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol était absent mercredi mais il a disputé son premier match le week-end dernier lors de la victoire à Saint-Etienne (1-3). Et sa prestation pleine d’assurance a lancé le débat sur la concurrence avec le champion du monde 2018.

Mardi en conférence de presse, Pochettino a déminé l’épineuse question. "La concurrence au sein de la ligne défensive est très forte: Marquinhos, Presko, Thilo Kehrer, Sergio Ramos, Abdou Diallo, des joueurs plus jeunes, a-t-il rappelé. La concurrence existe, a reconnu le technicien argentin en conférence de presse. Nous avons beaucoup de qualités. Nous procédons à des choix spécifiques à chaque match. Il n’y a pas de concurrence directe entre des joueurs en particulier. Nous avons des choix à faire, et énormément de matchs à disputer. Nous devons également surveiller le temps de jeu de Sergio Ramos, qui n'avait plus joué un match complet depuis longtemps, donc nous garderons un œil sur lui. Nous sommes ravis d’avoir autant de joueurs de ce niveau à ce poste."

Kimpembe va désormais passer des examens pour déterminer la nature de sa blessure. Le PSG a rendez-vous samedi sur le terrain de Lens (21h, 17e journée) avant la réception de Bruges en Ligue des champions, mardi (18h45, sur RMC Sport 1).