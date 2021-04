Bordeaux: des messages hostiles tagués sur le centre d’entraînement

Plusieurs messages ont été tagués à l’entrée du centre d’entraînement des Girondins de Bordeaux, ce lundi matin dans un contexte de crise sportive et institutionnelle après le départ du propriétaire King Street.

La colère des supporters des Girondins des Bordeaux s’est étalée en grand à l’entrée du centre d’entraînement du club. Comme relaté par 20 Minutes, plusieurs messages ont été tagués sur le portail d’entrée, un panneau de signalétique et le sol de l’enceinte qui regroupe les centres administratif, sportif, et de formation. Cela est intervenu dimanche après la déroute à Lorient (4-1) et quelques jours après l’annonce du départ de King Street, fonds d’investissement américain propriétaire du club.

"Le FCGB, c’est nous", "Honte à vous", "Vous ne nous méritez pas", "vous êtes des merdes". Ces messages seraient un acte isolé, indépendant des groupes de supporters, comme les Ultras Marines qui ont manifesté samedi. Plus de 1.500 personnes se sont rassemblées devant la mairie pour dénoncer les choix des actionnaires et des dirigeants, comme le président Frédéric Longuépée, dont ils réclament le départ depuis plusieurs mois.



Dimanche, les hommes de Jean-Louis Gasset ont coulé en Bretagne, à Lorient (4-1) face à un concurrent direct pour le maintien. Seizièmes du classement, les Girondins ne comptent plus que cinq points d’avance sur Nantes, barragiste, et Nîmes, premier relégable.

Une course contre-la-montre sur le terrain et dans les bureaux

Le club est engagé dans une course contre-la-montre pour assurer son maintien en Ligue 1, mais aussi pour trouver un repreneur alors qu’il a été placé sous la protection du tribunal de commerce. Des contacts avec deux repreneurs potentiels ont été noués, a confié le maire de la bille, Pierre Hurmic, vendredi.



Ce sont Bruno Fiévet, 51 ans qui essaie de racheter le club depuis de nombreux mois et Pascal Rigo entrepreneur originaire de la région bordelaise qui a fait fortune aux Etats-Unis avec un concept de boulangerie à la française.