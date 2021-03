Bordeaux: Gasset doute de son avenir au club, "on m'a menti"

En conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset a confié ses doutes quant à son avenir à son poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il estime qu'on lui a menti sur le projet actuel.

La saison des Girondins de Bordeaux a été particulièrement animée. A tel point que Jean-Louis Gasset s'interroge désormais publiquement sur son avenir au club. En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre de Ligue 1 face à Montpellier (ce dimanche à 15h), il est revenu avec franchise sur une situation compliquée.

Selon un proche du club, avant le match à Dijon dimacnhe dernier, Jean-Louis Gasset avait déjà fait passer un message en ce sens à ses joueurs. Cette fois, il est désormais assumé. "La saison prochaine, je n’en parlerai pas avant un moment. J’aurai ensuite une discussion avec les responsables du club pour savoir ce qu’on peut faire. Déjà concernant la deuxième année, il y aura ma réponse et elle est importante, a expliqué Gasset, lié au club jusqu'en 2022 comme annoncé par le communiqué des Girondins en août dernier. Pour l'instant, mon seul objectif est de gagner les matchs. Ma décision sera un tout, qu’on soit tous sur la même longueur d'onde. Car là, on souffre."

"C'est plus dur que ce que je croyais"

Onzième de Ligue 1 après 27 journées, Bordeaux est confronté à des problèmes sportifs mais aussi à des soucis en interne. Le vestiaire a implosé au cours des dernières semaines. Si Gasset affichait un visage combattant face à la presse en interne, il apparaît aussi plus en retrait depuis cette crise. "Cette saison m’a marqué, on m’a annoncé un challenge difficile. On m’a menti car c’est plus dur que ce que je croyais, a confié Gasset. Je ne parle que du sportif, ce n’est pas parce qu’on est soutenu qu’on va mieux faire jouer l’équipe. Ce sont des faits nouveaux pour moi dans ce métier. Quand on a six ou sept joueurs en fin de contrat, il faudra recruter. Mais moi, je regarde à l’intérieur avec les jeunes qui sont pros, et le plus longtemps possible pour me faire une idée."

Pour l'heure, Jean-Louis Gasset a envie de finir correctement cette première saison avec les Girondins. Quant à la deuxième, annoncée par le club lors de sa signature, l'exercice en cours pourrait donc changer la donne. L'entraîneur des Girondins n'a pas réussi à remobiliser ses joueurs. "C’est une ambiance générale. C’était encore plus dur que ce qui était prévu. Je n’ai pas regretté: quand vous acceptez un challenge, vous allez au bout, a lancé Gasset. De temps en temps, il y a quelques nœuds à défaire. Là, il y en a beaucoup et toutes les semaines, il y en a qui se refont. Le Covid, les droits tv... Tout vous tombe dessus. Je serai soulagé une fois que la saison sera finie et que le club sera là où il doit être."

Il y a 15 jours, Alain Roche répétait que Jean-Louis Gasset était l'homme de la situation, lui maintenant sa confiance pour la saison prochaine. Malgré la volonté affichée du directeur sportif des Girondins de Bordeaux, la menace semble claire désormais du côté de Jean-Louis Gasset, fatigué par une saison éprouvante.