Mercato en direct: Aulas s'exprime sur la prolongation de Garcia à l'OL

Interrogé par le journal Le Parisien, Jean-Michel Aulas a appelé à la patience pour Rudi Garcia. Le président de l'OL a confirmé vouloir prendre une décision à la fin de la saison. Tout en soulignant qu'une prolongation restait de l'ordre du possible...aussi bien qu'un départ et que si le sportif n'était pas le seul critère, il est "prépondérant".

"On souhaite prendre une décision une fois que le championnat sera terminé avec Juninho, avec Vincent Ponsot, avec le conseil d'administration in fine. On a beaucoup de satisfaction cette année. On verra à quelle place on termine, quelle compétition on joue la saison prochaine, a estimé le dirigeant rhodanien. Toutes les possibilités existent aujourd'hui. Aucune n'a été refermée. Comme on est toujours en course pour avoir le meilleur résultat possible, ça serait une erreur et une faute de ma part de dire qu'on a déjà pris une décision."