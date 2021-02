Bordeaux-Metz: Roche confirme Gasset malgré la crise

Présent en conférence de presse ce samedi après une cruelle défaite face à Metz dans les toutes dernières minutes de la rencontre (1-2), le directeur sportif des Girondins Alain Roche a confirmé Jean-Louis Gasset à son poste d'entraîneur, malgré une série de mauvais résultats.

L'heure est grave à Bordeaux et Alain Roche l'a bien compris. Le directeur sportif des Girondins s'est, chose inhabituelle et qui atteste de la crise qui touche le club, présenté en conférence de presse après la défaite ce samedi après-midi face à Metz (1-2).

"Un club en difficulté financièrement et socialement"

Arrivé l'été dernier, Roche traverse une première période compliquée dans ses nouvelles fonctions, avec six défaites sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues des Girondins, et des tensions qui ont récemment éclaté dans le vestiaire. Malgré cette série de mauvais résultats, il n'est pas encore question de remplacer Jean-Louis Gasset.

"Il faut que les dirigeants soient proches de l'entraîneur en soutien", a expliqué Alain Roche en conférence de presse avant d'ajouter: "On essaie de travailler au quotidien avec l'entraîneur, d'avoir des entretiens individuels avec les joueurs pour leur faire comprendre que le club est en difficulté, financièrement mais aussi socialement".

Un rebond espéré mercredi face au PSG

Face à Metz, les Girondins se sont inclinés dans les dernières secondes du match. Une défaite "cruelle" selon Roche, qui a donc réaffirmé sa confiance en Gasset, également arrivé l'été dernier, "pour arrêter le plus rapidement possible l'hémorragie." Le directeur sportif des Girondins a tout de même souligné "l'envie de se surpasser" de ses joueurs face à Metz, et ce malgré la défaite.

"Je m'attendais à un contexte difficile, on m'avait averti", a insisté Alain Roche, qui a précisé croire en un rebond de Bordeaux face au PSG mercredi. "Vous nous voyez perdre contre Paris ? Ne venez pas mais on va les accrocher comme on l'a fait au match aller", a lancé Alain Roche. Pour ce match, Gasset sera donc toujours présent sur le banc des Girondins.