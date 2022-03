Bordeaux : Gerard Lopez tacle durement ses joueurs après la défaite contre Troyes

Dans un entretien ce lundi à l'Equipe, Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, ne cache pas son inquiétude quant à une possible descente en Ligue 2. L'homme d'affaires ne comprend pas non plus l'attitude de ses joueurs sur le terrain.

Pour sa première saison à la tête des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez connaît des moments compliqués. Son équipe pointe à la dernière place de Ligue 1 après 27 journées, encore balayée dimanche à domicile par Troyes (2-0), autre candidat au maintien.

"Il y a de la déception parce qu'on a des joueurs intrinsèquement plus forts que ce qu'ils montrent sur le terrain, a regretté le président bordelais dans un entretien à l'Equipe. On a deux gros soucis: 1/On travaille des choses pendant la semaines et dès qu'on subit une occasion adverse, on ne se tient plus du tout à notre plan de jeu. 2/ On a des joueurs qui, psychologiquement... On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir envie mais a l'impression qu'ils jouent avec une grenade dégoupillée dès qu'ils ont le ballon."

"On dirait que ce sont les frères des joueurs qui jouent"

S'il espère une "prise de conscience", par respect notamment des supporters, Gégard Lopez souhaite désormais "un déclic en tant qu'équipe" pour que la situation s'inverse. Au risque, la saison prochaine, de se retrouver en Ligue 2. "Si je pouvais mettre des crampons et jouer, je le ferais. Je sais ce qui est fait pendant la semaine, et le jour du match, on dirait que ce sont les frères des joueurs qui jouent", a comparé l'ancien patron du LOSC, forcément inquiet.

Pour Gérard Lopez, une descente en deuxième division entraînerait une "refonte hyper profonde la structure" du club mais l'homme d'affaires s'engage à rester maître des lieux dans ce scénario. "J'ai un investissement personnel et émotionnel. C'est pour ça que j'enrage, a lâché le président des Girondins. Je demanderais à un joueur qui n'est pas bon de le devenir, ok. Mais là, on ne demande pas l'impossible. Normalement, quand vous avez de la qualité, que vous y ajoutez du caractère, de la concentration et le respect du travail, il ne doit pas y avoir de problèmes..."

Toutes ces qualités exigées par Gérard Lopez devront donc être mises en application dès le prochain rendez-vous, qui sera très compliqué sur le papier puisque Bordeaux défiera le PSG au Parc des Princes dimanche prochain (13h). Ensuite, les Girondins retrouveront Montpellier au Matmut Atlantique.