Ligue 1: Bordeaux presque condamné, Metz devient barragiste devant Saint-Étienne

Battu par Reims (1-2), Saint-Étienne a laissé sa place de barragiste à Metz, vainqueur d'Angers à domicile (1-0). Tout en bas, Bordeaux a concédé son deuxième clean sheet de la saison contre Lorient (0-0) et maintient un (très) infime espoir de se maintenir.

Mathématiquement c'est encore possible, même si la tâche s'annonce extrêmement compliquée pour Bordeaux. Tenus en échec par Lorient au Matmut Atlantique ce samedi lors de la 37e journée (0-0), les Girondins comptent désormais trois points de retard sur la place de barragiste avant l'ultime journée de samedi prochain (et une différence de but largement défavorable).

Dans une ambiance pesante, les hommes de David Guion ont entamé timidement la partie et ont beaucoup subi, sans pour autant concéder de grosses occasions.

Sans réussite, Bordeaux peut au moins se satisfaire d'avoir ramené son deuxième clean-sheet de la saison, en étant à dix dans les dix dernières minutes. Mais pour espérer un dénouement heureux lors de la 38e journée, la victoire contre Brest est obligatoire, ainsi qu'une succession de bonnes nouvelles sur les autres pelouses de Ligue 1. En revanche, ce match nul a la goût d'une victoire pour les Lorientais, officiellement maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine.

· Metz y croit toujours

De leurs côtés, les Messins entretiennent un espoir de se maintenir via les barrages en s'imposant face à Angers. Une semaine après avoir fait trébucher l'OL, les hommes de Frédéric Antonetti ont fait chavirer Saint-Symphorien sur une réalisation de Didier Lamkel Zé au retour des vestiaires (1-0). Un court succès diablement important, qui propulse les Messins à la 18e place, synonyme de barrage face à un club de Ligue 2. Metz aura désormais son destin entre ses mains sur la pelouse du Parc des Princes.

· L'ASSE en grand danger

Une place de barragiste qui échappe à Saint-Étienne à la défaveur de la différence de but. L'ASSE s'est pris les pieds dans le tapis face à Reims (1-2) dans un stade Geoffroy Guichard désert. Surpris d'entrée par Munetsi, les Verts ont su réagir grâce à l'abnégation d'Eliaquim Mangala et ont continué à pousser devant les buts de Pretrag Rajkovic, doublement décisif face à Camara. À la rue défensivement, les Stéphanois ont encaissé un deuxième but de Doumbia dans un silence de cathédrale. Dos au mur, l'ASSE aurait pu égaliser, mais Clément Turpin a refusé un but de Romain Hamouma pour une faute sur le portier rémois. Ce revers, combiné au résultat de Metz, oblige Sainté à faire un résultat sur la pelouse de La Beaujoire, samedi prochain.

· Les résultats dans la course au maintien

► Bordeaux 0-0 Lorient

► Metz 1-0 Angers

► Saint-Etienne 1-2 Reims