Bordeaux: la "grosse colère" de Guion contre les joueurs bordelais après la déroute contre Montpellier

Les Girondins de Bordeaux, derniers de Ligue 1, se sont inclinés à domicile contre Montpellier, malgré une deuxième période à 11 contre 9. Une défaite qui ne passe pas pour le coach bordelais, David Guion.

Après une entame de match catastrophique, les Girondins étaient menés 2-0 à la pause, dimanche après-midi contre Montpellier. Mais au Matmut Atlantique, le MHSC avait aussi reçu deux cartons rouges avant la mi-temps, de quoi redonner espoir à Bordeaux, dernier de Ligue 1 et qui a besoin de points urgemment pour espérer se sauver.

Sauf qu’en deuxième période, malgré une supériorité numérique de deux hommes, Bordeaux n’a pas trouvé la faille. "Si je suis blessé par la situation ? Ce n’est pas le mot, a réagi David Guion en conférence de presse, après la rencontre. J’ai une grosse colère. Evidemment contenue, froide. Je suis en colère après mes joueurs parce qu’on ne peut pas faire un match comme on l’a fait en connaissant les enjeux."

"Pour l'instant, il n’y a rien qui marche"

"On ne peut pas faire un match comme on l'a fait cet après-midi alors que tout était réuni pour l'emporter, a poursuivi Guion. Je pense que le groupe s'est complètement sabordé cet après-midi." Depuis l’arrivée de Guion au poste d’entraîneur, les Girondins ont pris deux points en quatre matchs.

Pourtant, l’entraîneur bordelais assure tout essayer. "On actionne pas mal de leviers, on change de système, on fait aller la concurrence, on met d'autres joueurs, on cherche, on essaie de mettre une autre animation, on met plus d'attaquants, on met plus de technique... Pour l'instant, il n’y a rien qui marche."