Nice-Bordeaux: porté par le duo Kluivert-Gouiri, les Niçois collent une claque aux Girondins

L’OGC Nice a facilement battu Bordeaux ce samedi (4-0) lors de la quatrième journée de Ligue 1. Six jours après les incidents du match contre l’OM, les Aiglons l’ont cette fois emporté à huis clos grâce à Justin Kluivert et à un doublé d’Amine Gouiri.

Sans le comportement honteux d’une partie de ses supporters face à Marseille, l’OGC Nice serait leader de Ligue 1 ce samedi. Autrice d’une très solide prestation, l’équipe dirigée par Christophe Galtier a parfaitement maîtrisé la réception de Bordeaux lors de la quatrième journée de Ligue 1 (4-0).

Aussi bien dans l’organisation que sur le terrain, la rencontre n’a donné lieu aucune fausse note. Pour les tribunes, la commission de discipline de la LFP s’est chargée de rétablir l’ordre en imposant un huis clos face aux Girondins. Pour ce qui est du terrain, les partenaires de Dante ont montré beaucoup de sérieux face à des Marines et Blancs trop limités pour espérer revenir avec un bon résultat de leur déplacement sur la Côte d’Azur.

"Un soulagement, je ne sais pas. Les faits nous ont un peu affecté. On est resté mobilisé et on a voulu montrer que notre effectif travaillait. On voulait faire une bonne prestation, a estimé Mario Lemina après la victoire au micro de Amazon. [Sept ou dix points?] On ne sait pas, cela nous chagrine un peu. On se concentre sur ce que l’on a à faire."

Kluivert et Gouiri intenables avant la pause

Les supporters des Aiglons n’auraient peut-être pas eu besoin de s’illustrer tristement contre l’OM si le groupe emmené par Kasper Dolberg avait mis fin au suspense avec un deuxième but contre les protégés de Jorge Sampaoli. Si le public azuréen était absent à l’Allianz Riviera, les Niçois n’ont pas raté leur entame de match.

Lancé sur l’aile droite, Hicham Boudaoui a débordé avant de centrer à ras-terre. Malgré la présence de deux défenseurs bordelais à proximité, Justin Kluivert s’est montré le plus prompt pour marquer son premier but en L1. Arrivé cet été en provenance de la Roma, l’ailier néerlandais n’aura eu besoin que de quatre apparitions pour soigner ses débuts (1-0, 7e). Malheureusement pour lui, le fils de Patrick a ensuite été obligé de quitter la pelouse sur blessure.

Mais avant de céder sa place à son compatriote Calvin Stengs, Justin Kluivert a encore eu le temps de d’ajouter une passe décisive à ses belles statistiques. Servi par l’ailier de 22 ans, Amine Gouiri a inscrit son premier but de l’après-midi (2-0, 33e).

Quelques minutes avant le retour au vestiaire, le joueur des Espoirs a pris de vitesse Laurent Koscielny et a forcé l’ancien des Bleus à le faucher dans sa surface. L’attaquant formé à l’OL a parfaitement tiré son penalty d’une mine en lucarne pour clore tout suspense (3-0, 42e).

Bordeaux s’enfonce, Nice décolle (provisoirement)

Le rythme a ensuite baissé après la mi-temps mais Nice a encore eu le dernier mot avec un quatrième but inscrit par Khéphren Thuram sur son premier ballon (4-0, 85e).

Une ultime réalisation pour terminer le travail et offrir une belle deuxième place de Ligue 1 avant la suite de cette quatrième journée. Avec huit buts marqués et aucun encaissé en trois matchs comptabilisés, Nice réalise un début de saison solide.

Tout le contraire de Bordeaux, toujours en quête d’un premier succès dans l’élite en 2021-2022. "On n’était pas au niveau, on n’y était pas du tout, a pesté Rémi Oudin après la deuxième défaite girondine. Aucune transition à la perte de balle… On va continuer à travailler, essayer de passer à autre chose pour revenir plus fort."

evenir plus fort malgré les épreuves, Nice a montré que c’était possible même sans supporters. Problème pour les Girondins, la suite du calendrier s’annonce compliquée avec des duels contre Lens, Saint-Etienne, Montpellier après la trêve internationale. Une coupure qui ne pourra faire que du bien aux hommes de Vladimir Petkovic.