Bordeaux: les Ultramarines chargent à nouveau Benoît Costil dans un communiqué cinglant

Les Ultramarines 1987 s’attaquant de nouveau à Benoît Costil. Quelques heures après que le joueur et son entourage ont annoncé leur intention de porter plainte pour diffamation après les accusations de racisme formulées par le groupe et leur porte-parole Florian Brunet, les ultras bordelais ont publié un communiqué dans lequel ils s’en prennent de nouveau à leur gardien de but.

Les Ultrasmarines n’évoquent pas des faits de racisme dans ce communiqué, mais ils parlent d’un "incident de première importance". "Alors qu’un déferlement de haine sans précédent nous vise, notre groupe ainsi que son porte-parole, il nous parait important de nous exprimer aujourd’hui. Durant la première mi-temps (du match contre Montpellier, ndlr), il s’est produit un incident de première importance sur la pelouse où Benoit Costil s’est attaqué de manière éhontée à Anel Ahmedhodzic."

"Un incident gravissime"

"Non, ce n’était pas un ‘banal fait de jeu’, comme cela a été parfois rapporté, mais un incident gravissime", poursuivent les ultras bordelais. "Le Virage Sud ne s’y est d’abord pas trompé, conspuant le gardien des Girondins. Un évènement d’autant plus grave qu’il s’inscrit dans la continuité du comportement scandaleux de Costil les mois passés, dont il a été avéré que l’influence dans le vestiaire était néfaste. Ce sont des faits irréfutables pour tous ceux qui connaissent la réalité du vestiaire."

Après les précédentes accusations des Ultramarines, Benoit Costil et son entourage ont décidé de porter plainte. Le gardien de but des Girondins de Bordeaux est extrêmement touché par les événements des derniers jours, même s'il y a eu une forte mobilisation en interne des joueurs et des salariés pour le défendre.

Par ailleurs, deux membres du club, un ancien salarié - depuis licencié - et un salarié encore actif ont fait des révélations qui accusent Costil et Laurent Koscielny de comportement douteux et raciste. Parmi les nombreux témoignages recueillis par RMC Sport, aucun ne corrobore la version des deux salariés des Girondins. Le Comité social et économique (CSE) des Girondins a envoyé un communiqué en interne pour dénoncer les accusations de racisme "sans preuve" et les insultes des supporters ultras contre Benoît Costil.