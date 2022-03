Bordeaux: accusé de racisme par les ultras girondins, Costil va porter plainte

Au coeur de la colère des Ultramarines qui l'accusent de racisme, Benoît Costil va porter plainte. Le gardien des Girondins de Bordeaux est très touché par les événements des derniers jours.

Après les accusations de racisme des Ultramarines et de leur porte-parole Florian Brunet, Benoit Costil et son entourage ont décidé de porter plainte. Le gardien de but des Girondins de Bordeaux est extrêmement touché par les événements des derniers jours, même s'il y a eu une forte mobilisation en interne des joueurs et des salariés pour le défendre.

Deux membres du club, un ancien salarié - depuis licencié - et un salarié encore actif ont fait des révélations qui accusent Costil et Laurent Koscielny de comportement douteux et raciste.

Les Ultramarines maintiennent leurs accusations

Parmi les nombreux témoignages recueillis par RMC Sport, aucun ne corrobore la version des deux salariés des Girondins. Le Comité social et économique (CSE) des Girondins a envoyé un communiqué en interne pour dénoncer les accusations de racisme "sans preuve" et les insultes des supporters ultras contre Benoît Costil. Les Ultramarines continuent, eux, de maintenir leurs accusations. Laurent Koscielny réfléchit lui aussi aux suites à donner à cette affaire.

Le week-end dernier a été marqué par des scènes de tensions entre l'effectif bordelais et les ultras. Après la défaite du club, lanterne rouge de Ligue 1, à 11 contre 9 face à Montpellier (2-0), les ultras attendaient les joueurs à la sortie du stade. Les échanges ont été tendus.