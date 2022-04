Bordeaux-Metz: l'adjoint d'Antonetti s’inquiète et pointe les insuffisances de ses joueurs

L'entraîneur adjoint du FC Metz, Benoît Tavenot, a regretté manque d'engagement de ses joueurs après la défaite à Bordeaux (3-1). Le club lorrain est lanterne rouge de Ligue 1.

Bordeaux à dominé Metz (3-1) en fin de match ce dimanche, abandonnant la dernière place du classement de Ligue 1 aux Lorrains. Les Messins sont en bien mauvaise posture avant d’entamer une série de matches où ils affronteront Clermont puis Lorient, deux adversaires directs dans la bataille pour le maintien.

"On manque de caractère, on subit. Quand on joue le maintien, sa survie sportive, il faut jouer chaque ballon comme un chien, ce n'est pas le cas, a froidement constaté Benoit Tavenot, l’adjoint de Frédéric Antonetti. La Ligue 1, ça se mérite. Est-ce qu'on la mérite? Non. Il faut s’arracher, ne pas subir, on n'est même pas capable de le faire. J'ai ressenti de l'insuffisance, de la déception."

Tavenot: "Il y a aussi une question de niveau"

Tavenot a mis en garde ses joueurs, des "petits garçons", qui pourraient être tentés de lâcher en cette fin de saison: "Comme je le dis, la Ligue 1 ça se mérite. Si on descend, il ne faut pas croire qu’on va la retrouver demain matin", a-t-il prévenu.

"Il faut faire honneur aux gens qui s’investissent dans ce club, faire honneur aux supporters, a-t-il exhorté. Moi, je ne supporte pas qu’on ne donne pas tout. […] Quand ça ne te sourit pas sur la durée, c’est que tu ne fais pas totalement ce qu’il faut. Et si tu n’as plus envie de le faire, c’est à nous de changer quelque chose. Il y a une question de niveau aussi. D’être capable de supporter la pression et de jouer sous la pression."