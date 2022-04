Ligue 1: Monaco stoppe Troyes, Lille revient de loin, Nantes peut avoir des regrets

L'AS Monaco a réalisé la belle opération du multiplex en s'imposant face à Troyes (2-1) et se rapproche de la quatrième place. Mené, Lille a fait preuve de caractère pour aller chercher un point à Angers (1-1), tandis que Brest et Nantes se quittent bons amis malgré une interruption de dix minutes.

Brest 1-1 Nantes

Une semaine après la victoire renversante à Clermont, Nantes s'est contenté d'un match nul en Bretagne face à Brest. Interrompue en seconde période à cause de l'intrusion de supporters, la partie avait pourtant bien débuté pour les Nantais, portés par Randal Kolo Muani, auteur de l'ouverture du score sur un centre de Quentin Merlin. En difficulté dans le jeu, Brest s'est réveillé avant la mi-temps pour mettre fin à deux mois sans victoire à Francis Le-Blé.

Après l'interruption d'une dizaine de minutes, le changement tactique de Michel Der Zakarian a porté ses fruits et la tendance s'est totalement inversée. Si Martin Satriano pensait ramener les siens à hauteur (avant d'être signalé hors-jeu), Brendan Chardonnet a fait chavirer le public breton en égalisant sur corner. Moins incisifs dans les dernières minutes, les deux équipes se contentent d'un nul qui arrange tout le monde, puisque Nantes est bien calé à la 8e place, sept points devant leur adversaire du jour.

Monaco 2-1 Troyes

Ce duel entre deux équipes sur une bonne dynamique n’a pas mis beaucoup de temps à se débloquer. Largement dominateurs, les Monégasques ont longtemps buté sur Jessy Moulin avant d’ouvrir le score sur un coup-franc sous la barre de Caio Henrique. Mais les Troyens ne se sont pas effondrés et ont piqué sur leur seule véritable occasion de la première période, une frappe poteau rentrant de la recrue hivernale Ugbo, son troisième but en six sorties avec l’ESTAC.

Décisif face au PSG il y a 15 jours, Kévin Volland a remis ça quelques secondes après son entrée en jeu, auteur d'un très bon enchaînement après un service de Golovin. Tout en gestion, l'ASM réalise la bonne opération de ce multiplex en remontant à la 6e place, à un point de Strasbourg et Nice, qui jouent en fin d'après-midi. En revanche, c'est un coup d'arrêt pour Troyes, qui restait sur cinq matchs sans défaite. L'ESTAC garde cinq points d'avance sur Saint-Etienne, 18e et barragiste.

Angers 1-1 Lille

Après une semaine agitée par l’affaire Hatem Ben Arfa, les Lillois avaient l’occasion de poursuivre leur belle série à l’extérieur mais le LOSC a peiné sur la pelouse d’Angers. La rencontre a mis du temps à véritablement s’emballer entre deux équipes maladroites et peu entreprenantes. La seule opportunité du premier acte est venue des pieds de Mendy, mais Léo Jardim s’est employé pour conserver le score nul et vierge à la pause.

En revanche, le portier lillois a été battu par son défenseur à l'heure de jeu. Sur un deux contre un angevin, Tiago Djalo a taclé le ballon dans ses propres filets, sous le regard dubitatif de Jocelyn Gourvennec. Ce coup du sort a légèrement réveillé les champions de France, sauvés par un geste de grande classe de Zhegrova. L'international kosovar a puni les Angevins d'une superbe frappe enroulée du pied gauche dans la lucarne pour ramener son équipe à hauteur. Invaincu depuis la rouste reçue par le PSG début février, le LOSC continue de croire à une qualification européenne.